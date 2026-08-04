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Сексуальне насильство щодо учениць: директора хмельницького мовного центру взято під варту. ФОТО
Підозрюваного у розбещенні учениць директора хмельницького мовного центру взято під варту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.
Нові деталі
Як зазначається, клопотання про обрання запобіжного заходу у суді підтримав керівник Хмельницької обласної прокуратури Антон Ковальський.
"Сьогодні, 4 серпня, Хмельницький міськрайонний суд застосував до 58-річного підозрюваного у розбещенні малолітньої та неповнолітньої дівчаток запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що директора мовного центру на Хмельниччині підозрюють у розбещенні учениць.
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