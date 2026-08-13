СБУ сообщила о подозрении оккупанту, который пытал украинских пленных

Служба безопасности Украины заочно предъявила подозрение должностному лицу оккупационной тюрьмы в Луганской области Александру Шкорупату, который, по данным следствия, причастен к массовым пыткам украинских военнопленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как установили правоохранители, Шкорупат проживает в Сорокино (бывший Краснодон). После захвата города российскими войсками он присоединился к незаконным вооруженным формированиям РФ, а впоследствии получил должность в администрации оккупационной колонии.

Пленных избивали во время обысков, конвоирования и принудительных работ

Согласно материалам дела, в 2022–2025 годах Шкорупат регулярно участвовал в пытках украинских пленных.

В частности, во время конвоирования, строевых построений, обысков и принудительных работ на территории колонии он избивал потерпевших руками и ногами, резиновыми дубинками и деревянными палками.

После избиения пленных их умышленно оставляли без медицинской помощи, а также на длительное время лишали еды и воды.

Действия оккупанта являются нарушением Женевской конвенции

В СБУ отмечают, что такие действия грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года.

Международное гуманитарное право запрещает любые незаконные действия или бездействие государства, удерживающего военнопленных, если они создают угрозу их жизни и здоровью.

Подозреваемому инкриминируют жестокое обращение с военнопленными

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Шкорупате о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с военнопленными.

Поскольку подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории Украины, правоохранители проводят комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

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