Воювали проти України у складі російської окупаційної армії: дев’ятьом полоненим повідомлено про підозру. ФОТО
Дев’ятьом полоненим чоловікам, які воювали проти України у складі російської окупаційної армії, повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора України, інформує Цензор.НЕТ.
Хто потрапив під підозру та чим займався:
За даними слідства, двоє донеччан приєдналися до незаконних збройних формувань у 2015–2016 роках. Ще шестеро жителів Донецької, Луганської областей та АР Крим добровільно вступили до ворожого війська у 2022-2026 роках.
Серед них - командир відділення, заступник командира мотострілецького взводу, стрільці та навідник розрахунку РСЗВ.
Вони перевіряли громадян і транспорт на блокпостах, охороняли склади з боєприпасами, ремонтували військову техніку, облаштовували та утримували бойові позиції, а також брали участь у бойових діях і штурмах позицій ЗСУ.
Підозрювані воювали на Луганщині та в районах Бахмута, Краматорська, Покровська й Волновахи, зокрема поблизу Кадіївки, Олександрівська, Білогорівки, Рай-Олександрівки, Пискунівки та Маріуполя.
"У червні-липні 2026 року дев’ятьох чоловіків взяли в полон військовослужбовці Сил оборони України під час бойових дій на території Лиманської, Миколаївської та Добропільської громад", - розповіли в Офісі генпрокурора.
Яке покарання передбачено
За інкримінованими статтями підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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