Воевали против Украины в составе российской оккупационной армии: девяти пленным сообщено о подозрении. ФОТО

Девяти пленным мужчинам, воевавшим против Украины в составе российской оккупационной армии, предъявлено подозрение в государственной измене и коллаборационизме.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Кто попал под подозрение и чем занимался

По данным следствия, двое дончан присоединились к незаконным вооруженным формированиям в 2015–2016 годах. Еще шестеро жителей Донецкой, Луганской областей и АР Крым добровольно вступили в ряды вражеской армии в 2022–2026 годах.

Среди них — командир отделения, заместитель командира мотострелкового взвода, стрелки и наводчик расчета РСЗО.

Они проверяли граждан и транспорт на блокпостах, охраняли склады с боеприпасами, ремонтировали военную технику, обустраивали и удерживали боевые позиции, а также участвовали в боевых действиях и штурмах позиций ВСУ.

Подозреваемые воевали в Луганской области и в районах Бахмута, Краматорска, Покровска и Волновахи, в частности вблизи Кадиевки, Александровска, Белогоровки, Рай-Александровки, Пискуновки и Мариуполя.

"В июне-июле 2026 года девять мужчин были взяты в плен военнослужащими Сил обороны Украины во время боевых действий на территории Лиманской, Николаевской и Добропольской громад", — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Какое наказание предусмотрено

По инкриминируемым статьям подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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