Держал гражданских среди крыс и без питьевой воды: объявлено подозрение "экс-руководителю Донецкого СИЗО"
Бывшему сотруднику Донецкого следственного изолятора, который после оккупации возглавил незаконно созданное учреждение исполнения наказаний, заочно предъявлено подозрение.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в декабре 2022 года подозреваемый, ранее работавший в Донецком следственном изоляторе, возглавил его во время оккупации. Он обеспечил содержание незаконно заключенных в нечеловеческих условиях, причиняя им физические и моральные страдания.
Установлено, что в течение 2017–2022 годов по меньшей мере три женщины и два мужчины в возрасте от 19 до 67 лет были незаконно задержаны из-за их проукраинской позиции и по сфабрикованным обвинениям.
Нечеловеческие условия содержания
Сообщается, что их содержали в камерах с постоянным тусклым искусственным освещением, которое запрещали выключать. Из-за отсутствия вентиляции в помещениях постоянно царили сырость, конденсат и плесень, а также обитали клопы, тараканы, вши и крысы.
Потерпевших кормили пищей, малопригодной для употребления. Из-за постоянного недоедания они стремительно теряли вес, болели и истощались. Некоторые из них похудели почти на 20 килограммов.
Также заключенных фактически лишали доступа к питьевой воде. Вместо нее подавали техническую воду — лишь раз в три суток в течение нескольких часов. Помимо постоянной жажды, у них не было возможности соблюдать элементарные правила личной гигиены.
Вред для здоровья
Кроме того, гражданские лица содержались в общих камерах с больными сифилисом, ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными заболеваниями. После освобождения у одного из пострадавших диагностировали гепатит С, у других начались проблемы со зрением, зубами, волосами, сердечно-сосудистой системой. Также они долгое время страдали от психологических последствий пережитого.
Что грозит
Так, подозреваемому инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.
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