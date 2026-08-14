Держал гражданских среди крыс и без питьевой воды: объявлено подозрение "экс-руководителю Донецкого СИЗО"

Бывшему сотруднику Донецкого следственного изолятора, который после оккупации возглавил незаконно созданное учреждение исполнения наказаний, заочно предъявлено подозрение.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в декабре 2022 года подозреваемый, ранее работавший в Донецком следственном изоляторе, возглавил его во время оккупации. Он обеспечил содержание незаконно заключенных в нечеловеческих условиях, причиняя им физические и моральные страдания.

Установлено, что в течение 2017–2022 годов по меньшей мере три женщины и два мужчины в возрасте от 19 до 67 лет были незаконно задержаны из-за их проукраинской позиции и по сфабрикованным обвинениям.

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Нечеловеческие условия содержания

Сообщается, что их содержали в камерах с постоянным тусклым искусственным освещением, которое запрещали выключать. Из-за отсутствия вентиляции в помещениях постоянно царили сырость, конденсат и плесень, а также обитали клопы, тараканы, вши и крысы.

Потерпевших кормили пищей, малопригодной для употребления. Из-за постоянного недоедания они стремительно теряли вес, болели и истощались. Некоторые из них похудели почти на 20 килограммов.

Также заключенных фактически лишали доступа к питьевой воде. Вместо нее подавали техническую воду — лишь раз в три суток в течение нескольких часов. Помимо постоянной жажды, у них не было возможности соблюдать элементарные правила личной гигиены.

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Вред для здоровья

Кроме того, гражданские лица содержались в общих камерах с больными сифилисом, ВИЧ/СПИДом и другими инфекционными заболеваниями. После освобождения у одного из пострадавших диагностировали гепатит С, у других начались проблемы со зрением, зубами, волосами, сердечно-сосудистой системой. Также они долгое время страдали от психологических последствий пережитого.

Что грозит

Так, подозреваемому инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.

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