Пытали пленных украинцев в СИЗО Курска: объявлено подозрение двум надзирателям из РФ. ФОТО
Двум сотрудникам следственного изолятора № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Курской области предъявлено подозрение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Применяли физическое и психологическое насилие
По данным следствия, они систематически применяли физическое и психологическое насилие в отношении украинских гражданских лиц, которые в результате вооруженной агрессии РФ против Украины были незаконно лишены свободы и удерживались на территории государства-агрессора.
На данный момент задокументированы факты жестокого обращения как минимум с пятью потерпевшими.
Доказательства преступлений против гражданского населения
Подозреваемые применяли к ним электрический ток, избивали руками, ногами и пластиковой палкой по различным частям тела. Насилие носило систематический характер и совершалось вопреки требованиям международного гуманитарного права.
Действия сотрудников российского пенитенциарного учреждения квалифицированы как жестокое обращение с гражданским населением, в частности совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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