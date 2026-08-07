"Это зло должно быть побеждено": после более чем четырех лет российского плена умер гражданский заложник Олег Котов
Бывший гражданский заложник Олег Котов, которого Россия незаконно удерживала в плену более четырех лет, скончался после возвращения в Украину. После освобождения врачи диагностировали у него онкологическое заболевание с многочисленными метастазами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил проект "Книга палачей украинского народа", который также обнародовал перевод последнего интервью Котова австрийскому журналисту Стефану Шохеру.
Олега Котова российские военные задержали 23 апреля 2022 года в его доме в поселке Казачья Лопань в Харьковской области. До полномасштабного вторжения он работал в полиции, а на момент оккупации уже был пенсионером.
По словам Котова, после задержания российские силовики изъяли технику, вывезли его на допрос, а когда узнали, что его сын служит в полиции Харькова, начали пытки.
Во время плена мужчину содержали в нескольких местах на временно оккупированной территории Украины и в России. Он рассказывал об избиениях, пытках электрическим током, имитации казней, психологическом давлении и полной изоляции от родных.
"Это зло должно быть побеждено", — сказал Олег Котов в одном из своих последних интервью после освобождения.
Именно в плену он узнал о тяжелой болезни. По его словам, российские медики говорили лишь о "стойкой пневмонии" и фактически не оказывали необходимой медицинской помощи.
5 июня 2026 года Котова освободили в ходе обмена пленными. После возвращения в Украину медики обнаружили у него рак. В конце июля мужчина скончался в киевской больнице. По информации проекта, смерть наступила через семь дней после записи его последнего интервью.
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