"Это зло должно быть побеждено": после более чем четырех лет российского плена умер гражданский заложник Олег Котов

Бывший гражданский заложник Олег Котов, которого Россия незаконно удерживала в плену более четырех лет, скончался после возвращения в Украину. После освобождения врачи диагностировали у него онкологическое заболевание с многочисленными метастазами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил проект "Книга палачей украинского народа", который также обнародовал перевод последнего интервью Котова австрийскому журналисту Стефану Шохеру.

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Олега Котова российские военные задержали 23 апреля 2022 года в его доме в поселке Казачья Лопань в Харьковской области. До полномасштабного вторжения он работал в полиции, а на момент оккупации уже был пенсионером.

По словам Котова, после задержания российские силовики изъяли технику, вывезли его на допрос, а когда узнали, что его сын служит в полиции Харькова, начали пытки.

Во время плена мужчину содержали в нескольких местах на временно оккупированной территории Украины и в России. Он рассказывал об избиениях, пытках электрическим током, имитации казней, психологическом давлении и полной изоляции от родных.

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"Это зло должно быть побеждено", — сказал Олег Котов в одном из своих последних интервью после освобождения.

Именно в плену он узнал о тяжелой болезни. По его словам, российские медики говорили лишь о "стойкой пневмонии" и фактически не оказывали необходимой медицинской помощи.

5 июня 2026 года Котова освободили в ходе обмена пленными. После возвращения в Украину медики обнаружили у него рак. В конце июля мужчина скончался в киевской больнице. По информации проекта, смерть наступила через семь дней после записи его последнего интервью.

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