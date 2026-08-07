"Це зло має бути переможене": після понад чотирьох років російського полону помер цивільний заручник Олег Котов

Колишній цивільний заручник Олег Котов, якого Росія незаконно утримувала в полоні понад чотири роки, помер після повернення до України. Після звільнення лікарі діагностували у нього онкологічне захворювання з численними метастазами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив проєкт "Книга катів українського народу", який також оприлюднив переклад останнього інтерв'ю Котова австрійському журналісту Стефану Шохеру.

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Олега Котова російські військові затримали 23 квітня 2022 року в його будинку в селищі Козача Лопань на Харківщині. До повномасштабного вторгнення він працював у поліції, а на момент окупації вже був пенсіонером.

За словами Котова, після затримання російські силовики вилучили техніку, вивезли його на допит, а коли дізналися, що його син служить у поліції Харкова, почали катувати.

Під час полону чоловіка утримували в кількох місцях на тимчасово окупованій території України та в Росії. Він розповідав про побиття, катування електричним струмом, імітацію страт, психологічний тиск і повну ізоляцію від рідних.

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"Це зло має бути переможене", – сказав Олег Котов в одному зі своїх останніх інтерв'ю після звільнення.

Саме в полоні він дізнався про важку хворобу. За його словами, російські медики говорили лише про "стійку пневмонію" і фактично не надавали необхідної медичної допомоги.

5 червня 2026 року Котова звільнили під час обміну полоненими. Після повернення до України медики виявили у нього рак. Наприкінці липня чоловік помер у київській лікарні. За інформацією проєкту, смерть настала через сім днів після запису його останнього інтерв'ю.

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