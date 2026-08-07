"Це зло має бути переможене": після понад чотирьох років російського полону помер цивільний заручник Олег Котов
Колишній цивільний заручник Олег Котов, якого Росія незаконно утримувала в полоні понад чотири роки, помер після повернення до України. Після звільнення лікарі діагностували у нього онкологічне захворювання з численними метастазами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив проєкт "Книга катів українського народу", який також оприлюднив переклад останнього інтерв'ю Котова австрійському журналісту Стефану Шохеру.
Олега Котова російські військові затримали 23 квітня 2022 року в його будинку в селищі Козача Лопань на Харківщині. До повномасштабного вторгнення він працював у поліції, а на момент окупації вже був пенсіонером.
За словами Котова, після затримання російські силовики вилучили техніку, вивезли його на допит, а коли дізналися, що його син служить у поліції Харкова, почали катувати.
Під час полону чоловіка утримували в кількох місцях на тимчасово окупованій території України та в Росії. Він розповідав про побиття, катування електричним струмом, імітацію страт, психологічний тиск і повну ізоляцію від рідних.
"Це зло має бути переможене", – сказав Олег Котов в одному зі своїх останніх інтерв'ю після звільнення.
Саме в полоні він дізнався про важку хворобу. За його словами, російські медики говорили лише про "стійку пневмонію" і фактично не надавали необхідної медичної допомоги.
5 червня 2026 року Котова звільнили під час обміну полоненими. Після повернення до України медики виявили у нього рак. Наприкінці липня чоловік помер у київській лікарні. За інформацією проєкту, смерть настала через сім днів після запису його останнього інтерв'ю.
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