Катували полонених українців у СІЗО Курська: оголошено підозру двом наглядачам із РФ. ФОТО
Повідомлено про підозру двом співробітникам слідчого ізолятора № 1 Управління Федеральної служби виконання покарань РФ у Курській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Застосовували фізичне та психологічне насильство
За даними слідства, вони систематично застосовували фізичне та психологічне насильство до українських цивільних, яких унаслідок збройної агресії РФ проти України було незаконно позбавлено волі та утримувано на території держави-агресора.
Наразі задокументовано факти жорстокого поводження щонайменше з п’ятьма потерпілими.
Докази злочинів проти цивільного населення
Підозрювані застосовували до них електричний струм, били руками, ногами та пластиковою палицею по різних частинах тіла. Насильство мало систематичний характер і вчинялося всупереч вимогам міжнародного гуманітарного права.
Дії співробітників російської пенітенціарної установи кваліфіковано як жорстоке поводження з цивільним населенням, зокрема вчинене за попередньою змовою групою осіб, (ч. 1 ст. 438 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль