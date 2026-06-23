В СИЗО оккупированного Симферополя тайно содержатся десятки украинцев, - правозащитники

В СИЗО-2 оккупированного Симферополя российские оккупанты удерживают десятки людей в полной изоляции от внешнего мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила менеджер Крымскотатарского ресурсного центра Зарема Бариева.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В СИЗО есть отдельный блок для "замороженных" заключенных

По словам Бариевой, на третьем этаже изолятора расположены 20 камер, где содержатся так называемые "замороженные" заключенные в статусе "инкомуникадо".

"На 3-м этаже СИЗО-2 в Симферополе находится 20 камер, в которых содержатся "замороженные" лица, то есть те, кто находится в статусе "инкомуникадо", и никто не знает ни имен, ни фамилий этих людей", - отметила она.

По информации КРЦ, в восьми камерах находятся по четыре человека, в остальных - по двое. Среди них есть четыре камеры, где содержатся женщины.

Читайте: В оккупированном Севастополе женщину будут судить за якобы передачу данных о военных объектах РФ, - правозащитники

Правозащитники заявляют о пытках

В КРЦ утверждают, что администрация изолятора скрывает информацию об этих заключенных и максимально ограничивает любые контакты с внешним миром.

По словам Бариевой, этих людей редко выводят на прогулки, а остальные заключенные практически ничего о них не знают.

Также она заявила о жестких условиях содержания и применении насилия в отношении заключенных.

"Оккупанты тщательно скрывают любую информацию об этих заключённых", - подчеркнула менеджер КРЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 71-летняя крымчанка-политзаключенная Галина Довгопола написала письмо из колонии в РФ: "Я направила ходатайство об отказе от российского гражданства"

Большинство вывезли с оккупированных территорий после 2022 года

По данным правозащитников, большинство людей в этих камерах были вывезены с вновь оккупированных территорий Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.

Среди задержанных, по информации КРЦ, могут быть представители местного самоуправления, активисты, фермеры и военнослужащие, отказавшиеся сотрудничать с оккупационными властями.

Бариева отметила, что правозащитникам уже удалось установить личности части таких пленников, однако многие из них до сих пор остаются неизвестными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты преследуют жителей Крыма за проукраинские татуировки, - Представительство президента в АРК