В СИЗО оккупированного Симферополя тайно содержатся десятки украинцев, - правозащитники
В СИЗО-2 оккупированного Симферополя российские оккупанты удерживают десятки людей в полной изоляции от внешнего мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила менеджер Крымскотатарского ресурсного центра Зарема Бариева.
В СИЗО есть отдельный блок для "замороженных" заключенных
По словам Бариевой, на третьем этаже изолятора расположены 20 камер, где содержатся так называемые "замороженные" заключенные в статусе "инкомуникадо".
"На 3-м этаже СИЗО-2 в Симферополе находится 20 камер, в которых содержатся "замороженные" лица, то есть те, кто находится в статусе "инкомуникадо", и никто не знает ни имен, ни фамилий этих людей", - отметила она.
По информации КРЦ, в восьми камерах находятся по четыре человека, в остальных - по двое. Среди них есть четыре камеры, где содержатся женщины.
Правозащитники заявляют о пытках
В КРЦ утверждают, что администрация изолятора скрывает информацию об этих заключенных и максимально ограничивает любые контакты с внешним миром.
По словам Бариевой, этих людей редко выводят на прогулки, а остальные заключенные практически ничего о них не знают.
Также она заявила о жестких условиях содержания и применении насилия в отношении заключенных.
"Оккупанты тщательно скрывают любую информацию об этих заключённых", - подчеркнула менеджер КРЦ.
Большинство вывезли с оккупированных территорий после 2022 года
По данным правозащитников, большинство людей в этих камерах были вывезены с вновь оккупированных территорий Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.
Среди задержанных, по информации КРЦ, могут быть представители местного самоуправления, активисты, фермеры и военнослужащие, отказавшиеся сотрудничать с оккупационными властями.
Бариева отметила, что правозащитникам уже удалось установить личности части таких пленников, однако многие из них до сих пор остаются неизвестными.
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