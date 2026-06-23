У СІЗО окупованого Сімферополя таємно утримують десятки українців, - правозахисники
У СІЗО-2 окупованого Сімферополя російські окупанти утримують десятки людей у повній ізоляції від зовнішнього світу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила менеджерка Кримськотатарського Ресурсного Центру Зарема Барієва.
У СІЗО є окремий блок для "заморожених" в'язнів
За словами Барієвої, на третьому поверсі ізолятора розташовані 20 камер, де утримуються так звані "заморожені" в’язні у статусі "інкомунікадо".
"На 3-му поверсі СІЗО-2 у Сімферополі є 20 камер, у яких утримуються "заморожені" особи, тобто ті, хто перебувають у статусі "інкомунікадо", і ніхто не знає ані імен, ані прізвищ цих людей", – зазначила вона.
За інформацією КРЦ, у восьми камерах перебувають по чотири особи, в інших – по двоє. Серед них є чотири камери, де утримують жінок.
Правозахисники заявляють про тортури
У КРЦ стверджують, що адміністрація ізолятора приховує інформацію про таких ув’язнених та максимально обмежує будь-які контакти із зовнішнім світом.
За словами Барієвої, цих людей рідко виводять на прогулянки, а інші ув’язнені практично нічого про них не знають.
Також вона заявила про жорсткі умови утримання та застосування насильства щодо в’язнів.
"Окупанти ретельно приховують будь-яку інформацію про цих в’язнів", – наголосила менеджерка КРЦ.
Більшість вивезли з окупованих територій після 2022 року
За даними правозахисників, більшість людей у цих камерах були вивезені з новоокупованих територій України після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Серед утримуваних, за інформацією КРЦ, можуть бути представники місцевого самоврядування, активісти, фермери та військовослужбовці, які відмовилися співпрацювати з окупаційною владою.
Барієва зазначила, що правозахисникам уже вдалося встановити особи частини таких бранців, однак багато з них досі залишаються невідомими.
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