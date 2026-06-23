У СІЗО окупованого Сімферополя таємно утримують десятки українців, - правозахисники

У СІЗО-2 окупованого Сімферополя російські окупанти утримують десятки людей у повній ізоляції від зовнішнього світу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила менеджерка Кримськотатарського Ресурсного Центру Зарема Барієва.

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У СІЗО є окремий блок для "заморожених" в'язнів

За словами Барієвої, на третьому поверсі ізолятора розташовані 20 камер, де утримуються так звані "заморожені" в’язні у статусі "інкомунікадо".

"На 3-му поверсі СІЗО-2 у Сімферополі є 20 камер, у яких утримуються "заморожені" особи, тобто ті, хто перебувають у статусі "інкомунікадо", і ніхто не знає ані імен, ані прізвищ цих людей", – зазначила вона.

За інформацією КРЦ, у восьми камерах перебувають по чотири особи, в інших – по двоє. Серед них є чотири камери, де утримують жінок.

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Правозахисники заявляють про тортури

У КРЦ стверджують, що адміністрація ізолятора приховує інформацію про таких ув’язнених та максимально обмежує будь-які контакти із зовнішнім світом.

За словами Барієвої, цих людей рідко виводять на прогулянки, а інші ув’язнені практично нічого про них не знають.

Також вона заявила про жорсткі умови утримання та застосування насильства щодо в’язнів.

"Окупанти ретельно приховують будь-яку інформацію про цих в’язнів", – наголосила менеджерка КРЦ.

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Більшість вивезли з окупованих територій після 2022 року

За даними правозахисників, більшість людей у цих камерах були вивезені з новоокупованих територій України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Серед утримуваних, за інформацією КРЦ, можуть бути представники місцевого самоврядування, активісти, фермери та військовослужбовці, які відмовилися співпрацювати з окупаційною владою.

Барієва зазначила, що правозахисникам уже вдалося встановити особи частини таких бранців, однак багато з них досі залишаються невідомими.

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