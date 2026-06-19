В окупованому Севастополі жінку судитимуть за нібито передачу даних про військові об’єкти РФ, - правозахисники
Підконтрольні Росії правоохоронні органи передали до незаконного "суду" справу жительки тимчасово окупованого Севастополя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують в Кримськотатарському Ресурсному Центрі.
За версією російського слідства, жінка нібито підтримувала зв'язок із представником українських спецслужб через месенджер у період з лютого 2022 року по вересень 2023 року.
Окупаційні силовики стверджують, що вона передавала інформацію про місця дислокації російських військових підрозділів, техніки, об'єктів Збройних сил РФ, а також кораблів Чорноморського флоту, розташованих у Севастополі.
Наразі жінку утримують під вартою. Матеріали справи вже направили до незаконного судового органу для розгляду.
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