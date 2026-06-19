В оккупированном Севастополе женщину будут судить за якобы передачу данных о военных объектах РФ, - правозащитники

Подконтрольные России правоохранительные органы передали в незаконный "суд" дело жительницы временно оккупированного Севастополя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Крымскотатарском ресурсном центре.

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По версии российского следствия, женщина якобы поддерживала связь с представителем украинских спецслужб через мессенджер в период с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года.

Оккупационные силовики утверждают, что она передавала информацию о местах дислокации российских воинских подразделений, техники, объектов Вооруженных сил РФ, а также кораблей Черноморского флота, расположенных в Севастополе.

В настоящее время женщина содержится под стражей. Материалы дела уже направлены в незаконный судебный орган для рассмотрения.

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