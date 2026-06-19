РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16360 посетителей онлайн
Новости Репрессии в оккупированном Крыму
453 1

В оккупированном Севастополе женщину будут судить за якобы передачу данных о военных объектах РФ, - правозащитники

Оккупационные силовики обвинили жительницу Севастополя в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Подконтрольные России правоохранительные органы передали в незаконный "суд" дело жительницы временно оккупированного Севастополя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Крымскотатарском ресурсном центре.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По версии российского следствия, женщина якобы поддерживала связь с представителем украинских спецслужб через мессенджер в период с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года.

Оккупационные силовики утверждают, что она передавала информацию о местах дислокации российских воинских подразделений, техники, объектов Вооруженных сил РФ, а также кораблей Черноморского флота, расположенных в Севастополе.

В настоящее время женщина содержится под стражей. Материалы дела уже направлены в незаконный судебный орган для рассмотрения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Паника в оккупированном Крыму: чиновники РФ и сотрудники ФСБ спешно вывозят семьи с полуострова, — движение "АТЕШ"

Автор: 

Крым (25940) оккупация (10276) преследование (390) репрессии (2724)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 