В окупованому Севастополі чоловіка засудили до 5,5 року колонії за дописи на підтримку України

В окупованому Севастополі місцевого жителя Олександра Малеренка засудили до п'яти років і шести місяців позбавлення волі у колонії загального режиму через дописи та коментарі в соціальних мережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр із посиланням на проросійський телеграм-канал "Кримський СМЕРШ".

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Окупанти звинуватили чоловіка через дописи в мережі

За інформацією ресурсу, російські силові структури стверджують, що у 2024–2025 роках чоловік залишав повідомлення у відкритих групах месенджера.

Окупаційна сторона заявляє, що в цих публікаціях він підтримував удари Збройних сил України по військових та інфраструктурних об'єктах Росії, тимчасово окупованого Криму та Керченського мосту.

Також російські правоохоронці стверджують, що в окремих коментарях чоловік нібито закликав до насильницьких дій щодо громадян РФ.

За даними проросійського каналу, кримінальну справу проти жителя Севастополя порушили після того, як його виявили співробітники ФСБ.

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Правозахисники заявляють про переслідування за погляди

У Кримськотатарському Ресурсному Центрі наголошують, що після окупації Криму російська влада систематично використовує законодавство про так званий "екстремізм", "тероризм" та "дискредитацію" для переслідування людей за підтримку України та критику окупаційного режиму.

Правозахисники зазначають, що кримінальні справи через публікації в соціальних мережах залишаються одним із поширених інструментів тиску на мешканців тимчасово окупованого півострова.

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