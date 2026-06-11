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Новини Репресії в окупованому Криму Репресії в РФ за підтримку України
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В окупованому Севастополі чоловіка засудили до 5,5 року колонії за дописи на підтримку України

У Криму російська влада позбавляє людей житла, скасовуючи власні рішення

В окупованому Севастополі місцевого жителя Олександра Малеренка засудили до п'яти років і шести місяців позбавлення волі у колонії загального режиму через дописи та коментарі в соціальних мережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр із посиланням на проросійський телеграм-канал "Кримський СМЕРШ".

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Окупанти звинуватили чоловіка через дописи в мережі

За інформацією ресурсу, російські силові структури стверджують, що у 2024–2025 роках чоловік залишав повідомлення у відкритих групах месенджера.

Окупаційна сторона заявляє, що в цих публікаціях він підтримував удари Збройних сил України по військових та інфраструктурних об'єктах Росії, тимчасово окупованого Криму та Керченського мосту.

Також російські правоохоронці стверджують, що в окремих коментарях чоловік нібито закликав до насильницьких дій щодо громадян РФ.

За даними проросійського каналу, кримінальну справу проти жителя Севастополя порушили після того, як його виявили співробітники ФСБ.

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Правозахисники заявляють про переслідування за погляди

У Кримськотатарському Ресурсному Центрі наголошують, що після окупації Криму російська влада систематично використовує законодавство про так званий "екстремізм", "тероризм" та "дискредитацію" для переслідування людей за підтримку України та критику окупаційного режиму.

Правозахисники зазначають, що кримінальні справи через публікації в соціальних мережах залишаються одним із поширених інструментів тиску на мешканців тимчасово окупованого півострова.

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Крим (14110) окупація (6935) репресії (1614) суд (11932)
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За дописи 5,5 років колонії !?
Скільки тоді ми, по аналогії, повинні давати кацапам за обстріли, вбивста, знущання ?
55, 550 чи зразу усім довічно !?
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11.06.2026 10:55 Відповісти
відразу на гіляку кацапа-окупанта і того хто співчуває кацапу-окупанту !!!
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11.06.2026 11:08 Відповісти
В Україні зрадникам, корегувальникам, терористам, гвалтівникам у кацапскому однострої дають 10-15 років, а може і меньше. Далеко підемо, з таким "зеленим правосудям" ім Зрадників народу
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11.06.2026 11:01 Відповісти
Нашій владі міндічів немає діла до цих українців.

"Її звати Галина Бехтер. Їй майже 70 років. Сьогодні вона майже нікого не впізнає, стрімко втрачає вагу і фактично згасає у сімферопольському СІЗО. Її "злочин" - донат для ЗСУ. Галина - звичайна пенсіонерка із окупованої частини Запорізької області. Жила у селі Плодородне.
Після окупації, як і тисячі українців, залишилася під російським контролем - без права голосу, без безпеки, без вибору. За версією росіян, у 2023 році вона переказала гроші через український банківський застосунок на підтримку української армії. І за це її викрали."
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11.06.2026 11:42 Відповісти
"Потім був російський "суд". Потім - звинувачення у "державній зраді". І потім - 11 років колонії. Одинадцять років літній жінці. Але навіть цього російській системі виявилося замало.
Зараз прокуратура РФ вимагає збільшити їй термін до 16 років, називаючи вирок "занадто м'яким".

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11.06.2026 11:45 Відповісти
 
 