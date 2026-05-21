У Криму окупанти засудили двох місцевих жителів до 17 і 15 років ув’язнення

У тимчасово окупованому Криму окупаційний "суд" незаконно засудив двох місцевих жителів до 17 і 15 років ув’язнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр із посиланням на окупаційну прокуратуру Криму.

Що відомо

За версією російського слідства, чоловік нібито передавав українським спецслужбам інформацію про розміщення військової техніки у Ялті.

Також окупаційні органи стверджують, що до цієї діяльності була залучена його співмешканка – громадянка України.

У чому звинувачують людей

Окупаційна прокуратура заявила, що у липні 2024 року чоловік нібито фотографував військову техніку, а жінка проводила відеозйомку військових кораблів.

За твердженням російської сторони, матеріали передавали через месенджер.

Які вироки винесли

Чоловіка незаконно засудили до 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму з подальшим обмеженням свободи на 1 рік і 8 місяців.

Жінці окупаційний "суд" призначив 15 років позбавлення волі у колонії загального режиму.

