В Крыму оккупанты приговорили двух местных жителей к 17 и 15 годам лишения свободы
Во временно оккупированном Крыму оккупационный "суд" незаконно приговорил двух местных жителей к 17 и 15 годам лишения свободы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр со ссылкой на оккупационную прокуратуру Крыма.
Что известно
По версии российского следствия, мужчина якобы передавал украинским спецслужбам информацию о размещении военной техники в Ялте.
Также оккупационные органы утверждают, что к этой деятельности была привлечена его сожительница - гражданка Украины.
В чем обвиняют людей
Оккупационная прокуратура заявила, что в июле 2024 года мужчина якобы фотографировал военную технику, а женщина проводила видеосъемку военных кораблей.
По утверждению российской стороны, материалы передавали через мессенджер.
Какие приговоры вынесли
Мужчину незаконно приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев.
Женщине оккупационный "суд" назначил 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.
