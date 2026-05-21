В Крыму оккупанты приговорили двух местных жителей к 17 и 15 годам лишения свободы

Во временно оккупированном Крыму оккупационный "суд" незаконно приговорил двух местных жителей к 17 и 15 годам лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр со ссылкой на оккупационную прокуратуру Крыма.

Что известно

По версии российского следствия, мужчина якобы передавал украинским спецслужбам информацию о размещении военной техники в Ялте.

Также оккупационные органы утверждают, что к этой деятельности была привлечена его сожительница - гражданка Украины.

В чем обвиняют людей

Оккупационная прокуратура заявила, что в июле 2024 года мужчина якобы фотографировал военную технику, а женщина проводила видеосъемку военных кораблей.

По утверждению российской стороны, материалы передавали через мессенджер.

Какие приговоры вынесли

Мужчину незаконно приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев.

Женщине оккупационный "суд" назначил 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.

