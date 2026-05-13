71-річна кримчанка-політбранка Галина Довгопола написала листа з колонії в РФ: Я надіслала клопотання про відмову від російського громадянства

71-річна політбранка Галина Довгопола, яку росіяни засудили в Криму до 12 років ув’язнення за "держзраду", написала листа журналісту Владу Єсипенку, який раніше також утримувався в російській в'язниці як політичний в'язень.

Про це Єсипенко повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Лист пані Галини Цензор.НЕТ публікує без змін.

"Як же рада я твоєму листу! Якби я могла, а ви знали...Найжахливіше для мене -це тутешній клімат. Цієї зими холод із морозами тривав 6 місяців! Ще одну таку я не винесу, хоча ніколи не показую вигляду. З міцністю духу у мене все ОК, ні на грам не стало менше і, незважаючи на мій вік (71 р.), я залишаюся вірною своїм принципам. Тут у мене багато друзів серед молоді, і за минулі 4,5 року (в Головіно) кардинально змінилося ставлення до мене. Можливо, нарешті повірили в мою щирість. Все важке (найважче), наче, минуло. Звісно, як би я не старалася, скористатися законом ні на УДЗ (умовно-дострокове звільнення), ні навіть на колонію-поселення мені не вдасться (через мою статтю). Зараз терміново необхідна операція із заміни суглоба (коксартроз). За квотою не вийде, думаю.

Дорогий Владе-братику! Дякую, що не забув мене, дякую за турботу! Дуже сподіваюся на тебе. В Крим я не поїду, крапка. У грудні 2025 р. надсилала до Москви клопотання про відмову від російського громадянства. Буквально нещодавно отримала відповідь із роз'ясненням, але ні "так", ні "ні" не вказано.

Владе, я сподіваюся, що зможу обійняти тебе на нашій Батьківщині!Закінчую. Всім величезний привіт! Тримайтеся, я з вами! P.S. Можна ще бланків? Ваша Галина".

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Що про Довгополу відомо?

Галина Довгопола, цивільна українка 1955 року народження - одна з перших жінок - фігуранток політично вмотивованої справи за статтею "шпіонаж". Справу одразу засекретили, слухання в суді відбувалися за зачиненими дверима.

Як повідомлялося раніше, підконтрольний російській окупаційній владі так званий "Севастопольський міський суд" виніс незаконний вирок громадянці України Галині Довгополій за сфабрикованою кримінальною справою за нібито збір даних для України щодо окремого авіаційного полку Чорноморського флоту Російської Федерації.

Її засудили до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму і 1 року адміннагляду після закінчення терміну ув'язнення.

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Після винесення вироку Галину Довгополу етапували до СІЗО "Лефортово" у Москві, де вона провела 2 роки. З неї систематично фізично знущались і силовики, і співкамерниці. З "Лефортово" етапували до виправної колонії №1 у місті Головіно, це Владимирська область РФ. Про умови утримання там відомо мало, як і про саму пані Галину. Є зафіксовані факти того, що Галина в колонії голодувала. Її годували раз на день, а іншу їжу порадили "купувати в магазині" при колонії.

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