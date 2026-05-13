71-летняя крымчанка-политзаключенная Галина Довгополая написала письмо из колонии в РФ: Я направила ходатайство об отказе от российского гражданства

71-летняя политическая заключённая Галина Довгополая, которую россияне приговорили в Крыму к 12 годам лишения свободы за "государственную измену", написала письмо журналисту Владу Есипенко, который ранее также содержался в российской тюрьме в качестве политического заключённого

Об этом Есипенко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Письмо Галины Цензор.НЕТ публикует без изменений.

"Як же рада я твоєму листу! Якби я могла, а ви знали...Найжахливіше для мене -це тутешній клімат. Цієї зими холод із морозами тривав 6 місяців! Ще одну таку я не винесу, хоча ніколи не показую вигляду. З міцністю духу у мене все ОК, ні на грам не стало менше і, незважаючи на мій вік (71 р.), я залишаюся вірною своїм принципам. Тут у мене багато друзів серед молоді, і за минулі 4,5 роки (в Головіно) кардинально змінилося ставлення до мене. Можливо, нарешті повірили в мою щирість. Все важке (найважче), наче, минуло. Звісно, як би я не старалася, скористатися законом ні на УДЗ (умовно-дострокове звільнення), ні навіть на колонію-поселення мені не вдасться (через мою статтю). Зараз терміново необхідна операція із заміни суглоба (коксартроз). За квотою не вийде, думаю.

Дорогий Владе-братику! Дякую, що не забув мене, дякую за турботу! Дуже сподіваюся на тебе. В Крим я не поїду, крапка. У грудні 2025 р. надсилала до Москви клопотання про відмову від російського громадянства. Буквально нещодавно отримала відповідь із роз'ясненням, але ні "так", ні "ні" не вказано.

Владе, я сподіваюся, що зможу обійняти тебе на нашій Батьківщині!Закінчую. Всім величезний привіт! Тримайтеся, я з вами! P.S. Можна ще бланків? Ваша Галина".

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Что известно о Довгополой?

Галина Довгополая, гражданская украинка 1955 года рождения — одна из первых женщин-фигуранток политически мотивированного дела по статье "шпионаж". Дело сразу засекретили, слушания в суде проходили за закрытыми дверями.

Как сообщалось ранее, подконтрольный российской оккупационной власти так называемый "Севастопольский городской суд" вынес незаконный приговор гражданке Украины Галине Довгополой по сфабрикованному уголовному делу о якобы сборе данных для Украины относительно отдельного авиационного полка Черноморского флота Российской Федерации.

Ее приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 1 году административного надзора после окончания срока заключения.

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После вынесения приговора Галину Довгополую этапировали в СИЗО "Лефортово" в Москве, где она провела 2 года. Над ней систематически физически издевались и силовики, и сокамерницы. Из "Лефортово" ее этапировали в исправительную колонию №1 в городе Головино, это Владимирская область РФ. Об условиях содержания там известно мало, как и о самой Галине. Есть зафиксированные факты того, что Галина в колонии голодала. Ее кормили раз в день, а остальную еду посоветовали "покупать в магазине" при колонии.

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