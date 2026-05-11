Украинку Диану Гаврилюк содержат в СИЗО Краснодара: российский суд продлил арест еще на три месяца

Российский суд продлил срок содержания под стражей 42-летней гражданке Украины, крымской татарке Диане Гаврилюк (Абдурашитовой), которую российские власти обвиняют в "государственной измене".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Крымскотатарский Ресурсный Центр.

6 мая состоялось очередное заседание подконтрольного РФ суда, который принял решение оставить женщину под стражей до 17 августа 2026 года. Сейчас она находится в СИЗО-1 города Краснодар. Об этом сообщил ее муж Андрей Гаврилюк.

История преследования

После задержания в 2025 году суд в Сочи назначил Диане 14 суток административного ареста за якобы "неповиновение пограничникам" и отказ разблокировать телефон. По истечении срока российские силовики заявили семье, что она якобы освобождена, но впоследствии выяснилось, что женщину тайно вывезли в Абхазию. Там ее содержали в спецблоке ФСБ без связи с семьей и без медицинской помощи после операции.

Позже Диану перевезли в СИЗО №2 в Борисоглейбске Воронежской области, где во время допросов к ней применяли пытки. В марте 2026 года ее этапировали в Краснодар, где возбудили уголовное дело по статье о "государственной измене".

Обвинение основано на небольшом переводе в размере 3000 российских рублей, который, по версии следствия, она сделала в поддержку Вооруженных сил Украины.

Личные данные

По информации Крымскотатарского ресурсного центра, Диана Гаврилюк имеет два высших образования, работала инженером-землеустроителем в Крыму, а с 2012 года проживала в Киеве. С началом полномасштабного вторжения ее семья переехала в Ирландию.

