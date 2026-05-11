Украинку Диану Гаврилюк содержат в СИЗО Краснодара: российский суд продлил арест еще на три месяца

Гражданку Украины удерживают в СИЗО Краснодара после тайного вывоза из Абхазии

Российский суд продлил срок содержания под стражей 42-летней гражданке Украины, крымской татарке Диане Гаврилюк (Абдурашитовой), которую российские власти обвиняют в "государственной измене".

6 мая состоялось очередное заседание подконтрольного РФ суда, который принял решение оставить женщину под стражей до 17 августа 2026 года. Сейчас она находится в СИЗО-1 города Краснодар. Об этом сообщил ее муж Андрей Гаврилюк.

История преследования

После задержания в 2025 году суд в Сочи назначил Диане 14 суток административного ареста за якобы "неповиновение пограничникам" и отказ разблокировать телефон. По истечении срока российские силовики заявили семье, что она якобы освобождена, но впоследствии выяснилось, что женщину тайно вывезли в Абхазию. Там ее содержали в спецблоке ФСБ без связи с семьей и без медицинской помощи после операции.

Позже Диану перевезли в СИЗО №2 в Борисоглейбске Воронежской области, где во время допросов к ней применяли пытки. В марте 2026 года ее этапировали в Краснодар, где возбудили уголовное дело по статье о "государственной измене".

Обвинение основано на небольшом переводе в размере 3000 российских рублей, который, по версии следствия, она сделала в поддержку Вооруженных сил Украины.

Личные данные

По информации Крымскотатарского ресурсного центра, Диана Гаврилюк имеет два высших образования, работала инженером-землеустроителем в Крыму, а с 2012 года проживала в Киеве. С началом полномасштабного вторжения ее семья переехала в Ирландию.

Нічого не зрозумів ... Якщо з 2012 року проживала в Києві - то чого опинилася в Сочі, в 2025-му? Чого поперлася у Росію, коли родина, після початку "повномасштабки", виїхала в Ірландію?
Або стаття написана "по-дурному", а бо "кінці, з кінцями, не сходяться"...
11.05.2026 10:48 Ответить
Теж не зрозумів. Пошукав в Гуглі якісь незрозумілі дописи, що поверталась з Туреччини після операції відвідати рідню. Більше нічого суттєвого.
11.05.2026 11:00 Ответить
Анна Анна
Кримчанка. Жила в Києві, пізніше виїхала з України. Росіяни судили її в Сочі, Воронежі.
11.05.2026 11:43 Ответить
Та я це зрозумів... Чого вона, громадянка України, сім'я якої, після початку "повномасштабки", емігрувала в Європу, поперлася, в 2025 році, в Росію?
11.05.2026 11:49 Ответить
Тим більше що особам з українським паспортом можна перетинати російський кордон тільки в пункті пропуску аеропортів Москви. Це єдине дозволене місто. ЇЇ б навіть не посадили в літак до Сочі в Туреччині чи звідки вона там летіла. А якщо посадили, то єдина відповідь це наявність в неї російського паспорта який вона мала продемонструвати ще на посадці в аеропорту вильота. Інакше ніяк.
11.05.2026 12:02 Ответить
Я про такі детелі не знаю - не цікавився... Але якимсь "мутняком" несе...
11.05.2026 12:14 Ответить
Просто ми самі з Криму після окупації переїхали. Тому цікаво все що пов'язано.
11.05.2026 12:20 Ответить
Я там служив ще в перші роки Незалежності... Тому пам'ятаю тодішню обстановку...
11.05.2026 12:36 Ответить
дівчина красива ,розумна , могла працювати заради Криму та України ...
11.05.2026 12:25 Ответить
 
 