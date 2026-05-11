Українку Діану Гаврилюк утримують у СІЗО Краснодара: російський суд подовжив арешт ще на три місяці

Російський суд продовжив термін тримання під вартою 42-річній громадянці України, кримській татарці Діані Гаврилюк (Абдурашитовій), яку російська влада звинувачує у "державній зраді".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр.

6 травня відбулося чергове засідання підконтрольного РФ суду, який ухвалив рішення залишити жінку під вартою до 17 серпня 2026 року. Наразі вона перебуває у СІЗО-1 міста Краснодар. Про це повідомив її чоловік Андрій Гаврилюк.

Історія переслідування

Після затримання у 2025 році суд у Сочі призначив Діані 14 діб адміністративного арешту за нібито "непокору прикордонникам" і відмову розблокувати телефон. Після завершення строку російські силовики заявили родині, що вона нібито звільнена, але згодом з’ясувалося, що жінку таємно вивезли до Абхазії. Там її утримували у спецблоці ФСБ без зв’язку з родиною і без медичної допомоги після операції.

Пізніше Діану перевезли до СІЗО №2 у Борисоглібську Воронезької області, де під час допитів до неї застосовували тортури. У березні 2026 року її етапували до Краснодара, де відкрили кримінальну справу за статтею про "державну зраду".

Обвинувачення базується на дрібному переказі у 3000 російських рублів, який, за версією слідства, вона зробила на підтримку Збройних сил України.

Особисті дані

За інформацією Кримськотатарського Ресурсного Центру, Діана Гаврилюк має дві вищі освіти, працювала інженером-землевпорядником у Криму, а з 2012 року проживала у Києві. З початком повномасштабного вторгнення її родина переїхала до Ірландії.

