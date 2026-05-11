Українку Діану Гаврилюк утримують у СІЗО Краснодара: російський суд подовжив арешт ще на три місяці

Громадянку України утримують у СІЗО Краснодара після таємного вивезення з Абхазії

Російський суд продовжив термін тримання під вартою 42-річній громадянці України, кримській татарці Діані Гаврилюк (Абдурашитовій), яку російська влада звинувачує у "державній зраді".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр.

6 травня відбулося чергове засідання підконтрольного РФ суду, який ухвалив рішення залишити жінку під вартою до 17 серпня 2026 року. Наразі вона перебуває у СІЗО-1 міста Краснодар. Про це повідомив її чоловік Андрій Гаврилюк.

Історія переслідування

Після затримання у 2025 році суд у Сочі призначив Діані 14 діб адміністративного арешту за нібито "непокору прикордонникам" і відмову розблокувати телефон. Після завершення строку російські силовики заявили родині, що вона нібито звільнена, але згодом з’ясувалося, що жінку таємно вивезли до Абхазії. Там її утримували у спецблоці ФСБ без зв’язку з родиною і без медичної допомоги після операції.

Пізніше Діану перевезли до СІЗО №2 у Борисоглібську Воронезької області, де під час допитів до неї застосовували тортури. У березні 2026 року її етапували до Краснодара, де відкрили кримінальну справу за статтею про "державну зраду".

Обвинувачення базується на дрібному переказі у 3000 російських рублів, який, за версією слідства, вона зробила на підтримку Збройних сил України.

Особисті дані

За інформацією Кримськотатарського Ресурсного Центру, Діана Гаврилюк має дві вищі освіти, працювала інженером-землевпорядником у Криму, а з 2012 року проживала у Києві. З початком повномасштабного вторгнення її родина переїхала до Ірландії.

Нічого не зрозумів ... Якщо з 2012 року проживала в Києві - то чого опинилася в Сочі, в 2025-му? Чого поперлася у Росію, коли родина, після початку "повномасштабки", виїхала в Ірландію?
Або стаття написана "по-дурному", а бо "кінці, з кінцями, не сходяться"...
11.05.2026 10:48 Відповісти
Теж не зрозумів. Пошукав в Гуглі якісь незрозумілі дописи, що поверталась з Туреччини після операції відвідати рідню. Більше нічого суттєвого.
11.05.2026 11:00 Відповісти
Анна Анна
Кримчанка. Жила в Києві, пізніше виїхала з України. Росіяни судили її в Сочі, Воронежі.
11.05.2026 11:43 Відповісти
Та я це зрозумів... Чого вона, громадянка України, сім'я якої, після початку "повномасштабки", емігрувала в Європу, поперлася, в 2025 році, в Росію?
11.05.2026 11:49 Відповісти
Тим більше що особам з українським паспортом можна перетинати російський кордон тільки в пункті пропуску аеропортів Москви. Це єдине дозволене місто. ЇЇ б навіть не посадили в літак до Сочі в Туреччині чи звідки вона там летіла. А якщо посадили, то єдина відповідь це наявність в неї російського паспорта який вона мала продемонструвати ще на посадці в аеропорту вильота. Інакше ніяк.
11.05.2026 12:02 Відповісти
Я про такі детелі не знаю - не цікавився... Але якимсь "мутняком" несе...
11.05.2026 12:14 Відповісти
Просто ми самі з Криму після окупації переїхали. Тому цікаво все що пов'язано.
11.05.2026 12:20 Відповісти
Я там служив ще в перші роки Незалежності... Тому пам'ятаю тодішню обстановку...
11.05.2026 12:36 Відповісти
дівчина красива ,розумна , могла працювати заради Криму та України ...
11.05.2026 12:25 Відповісти
 
 