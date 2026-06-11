В оккупированном Севастополе мужчину приговорили к 5,5 годам колонии за посты в поддержку Украины
В оккупированном Севастополе местного жителя Александра Малеренко приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима за посты и комментарии в социальных сетях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр со ссылкой на пророссийский телеграм-канал "Крымский СМЕРШ".
Оккупанты обвинили мужчину из-за постов в сети
По информации ресурса, российские силовые структуры утверждают, что в 2024–2025 годах мужчина оставлял сообщения в открытых группах мессенджера.
Оккупационная сторона заявляет, что в этих публикациях он поддерживал удары Вооруженных сил Украины по военным и инфраструктурным объектам России, временно оккупированного Крыма и Керченскому мосту.
Также российские правоохранители утверждают, что в отдельных комментариях мужчина якобы призывал к насильственным действиям в отношении граждан РФ.
По данным пророссийского канала, уголовное дело против жителя Севастополя возбудили после того, как его обнаружили сотрудники ФСБ.
Правозащитники заявляют о преследованиях за взгляды
В Крымскотатарском Ресурсном Центре отмечают, что после оккупации Крыма российские власти систематически используют законодательство о так называемом "экстремизме", "терроризме" и "дискредитации" для преследования людей за поддержку Украины и критику оккупационного режима.
Правозащитники отмечают, что уголовные дела из-за публикаций в социальных сетях остаются одним из распространенных инструментов давления на жителей временно оккупированного полуострова.
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Скільки тоді ми, по аналогії, повинні давати кацапам за обстріли, вбивста, знущання ?
55, 550 чи зразу усім довічно !?