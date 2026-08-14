Тримав цивільних серед щурів і без питної води: оголошено підозру "екскерівнику Донецького СІЗО"

Заочно повідомлено про підозру колишньому працівнику Донецького слідчого ізолятора, який після окупації очолив незаконно створену установу виконання покарань.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, у грудні 2022 року підозрюваний, який раніше працював у Донецькому слідчому ізоляторі, очолив його при окупації. Він забезпечив утримання незаконно ув'язнених у нелюдських умовах, завдаючи їм фізичних і моральних страждань.

Встановлено, що упродовж 2017-2022 років щонайменше трьох жінок та двох чоловіків віком від 19 до 67 років незаконно затримали через їхню проукраїнську позицію й за сфабрикованими обвинуваченнями.

Також дивіться: Катували полонених українців у СІЗО Курська: оголошено підозру двом наглядачам із РФ. ФОТО

Нелюдські умови утримання

Повідомляється, що їх тримали у камерах із постійним тьмяним штучним освітленням, яке забороняли вимикати. Через відсутність вентиляції у приміщеннях постійно були сирість, конденсат і пліснява, а також клопи, таргани, воші й щури.

Потерпілих годували їжею, малопридатною для споживання. Через постійне недоїдання вони стрімко втрачали вагу, хворіли й виснажувалися. Деякі з них схудли майже на 20 кілограмів.

Також в'язнів фактично позбавляли доступу до питної води. Замість неї подавали технічну - лише раз на три доби протягом кількох годин. Окрім постійної спраги, вони не мали можливості дотримуватися елементарних правил особистої гігієни.

Читайте: У СІЗО окупованого Сімферополя таємно утримують десятки українців, - правозахисники

Шкода для здоров’я

Крім того, цивільні перебували в спільних камерах із хворими на сифіліс, ВІЛ/СНІД та інші інфекційні захворювання. Після звільнення в одного з потерпілих діагностували гепатит С, у інших почалися проблеми із зором, зубами, волоссям, серцево-судинною системою. Також вони тривалий час страждали від психологічних наслідків пережитого.

Що загрожує

Так, підозрюваному інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України).

Максимальне покарання - 12 років позбавлення волі.

Також читайте: Працевлаштувався інженером у Києві: у прокуратурі розповіли деталі затримання "ексміністра" окупаційного уряду Криму