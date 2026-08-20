Передавал ФСБ координаты украинских военных: чиновника Новокаховской ГВА приговорили к 15 годам

Чиновника одного из управлений Новокаховской городской военной администрации приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. По данным следствия, он передавал представителю ФСБ РФ координаты украинских военных в Херсонской области.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона, передает Цензор.НЕТ.

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Семь раз передавал данные о военных

Прокуроры доказали, что в течение августа-ноября 2025 года мужчина поддерживал связь через Telegram с представителем российской спецслужбы, который пользовался учетной записью под именем "Андрей".

За это время чиновник семь раз отправлял фотографии фрагментов карт с отмеченными местами расположения украинских военнослужащих в Каховском районе Херсонской области.

Часть информации он передавал по собственной инициативе, остальную - собирал по заданиям представителя ФСБ.

Как установило следствие, мужчина осознавал, что эти данные российские войска могут использовать для нанесения ударов по позициям Сил обороны Украины, однако продолжал сотрудничество с российской спецслужбой.

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Во время обыска нашли российский паспорт

Правоохранители задержали чиновника в Снигуровке Николаевской области. В ходе обысков у него также обнаружили паспорт гражданина РФ.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене по ч. 2 ст. 111 УК Украины и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей без права освобождения под залог. Сам приговор пока еще не вступил в законную силу.

Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Николаевской области.

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