В Полтавской области задержали бизнесмена из Северскодонецка: его компании передавали имущество, автомобили и оборудование армии РФ, - СБУ. ФОТО
СБУ задержала в Полтавской области владельца нескольких торговых и транспортных компаний из Северодонецка. По данным следствия, после оккупации города его предприятия были перерегистрированы в соответствии с российским законодательством, а впоследствии начали передавать имущество и оборудование армии РФ.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Согласно материалам дела, в 2022–2023 годах бизнесмен перерегистрировал свои компании в соответствии с законодательством РФ. Управлять ими на временно оккупированной территории он поручил бывшим подчиненным, а сам уехал на подконтрольную Украине территорию.
Следствие утверждает, что оттуда предприниматель дистанционно координировал деятельность компаний и получал прибыль с помощью криптовалютных операций. Его предприятия при этом платили налоги в российский бюджет.
В 2025 году генеральный директор одной из компаний в Северскодонецке, по данным СБУ, заключил с воинской частью РФ так называемый "договор дарения". Российским военным передали один из объектов предприятия для нужд оккупационной армии.
Впоследствии подразделение РФ получило автомобиль, усилитель сигнала для дронов и строительные материалы. Для российских военных также приобрели системы сброса для боевых беспилотников. За такую помощь руководство компании получило благодарность от командира российского подразделения.
Кроме того, при содействии руководителя предприятия на территории его торгово-развлекательного центра размещались российские пропагандистские баннеры.
В СБУ также заявили, что зафиксировали перечисление бизнесменом значительных сумм в поддержку российской партии "Единая Россия".
Мужчину задержали во время поездки на автомобиле в Полтавской области. В ходе обысков в его доме, офисе и машине изъяли телефоны, компьютерную технику, наличные деньги в различных валютах и ювелирные изделия.
Задержанному сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины. Решается вопрос об аресте его движимого и недвижимого имущества.
Еще одному фигуранту, находящемуся на временно оккупированной территории, подозрение в пособничестве государству-агрессору объявили заочно.
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