В Полтавской области задержали бизнесмена из Северскодонецка: его компании передавали имущество, автомобили и оборудование армии РФ, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала в Полтавской области владельца нескольких торговых и транспортных компаний из Северодонецка. По данным следствия, после оккупации города его предприятия были перерегистрированы в соответствии с российским законодательством, а впоследствии начали передавать имущество и оборудование армии РФ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно материалам дела, в 2022–2023 годах бизнесмен перерегистрировал свои компании в соответствии с законодательством РФ. Управлять ими на временно оккупированной территории он поручил бывшим подчиненным, а сам уехал на подконтрольную Украине территорию.

Следствие утверждает, что оттуда предприниматель дистанционно координировал деятельность компаний и получал прибыль с помощью криптовалютных операций. Его предприятия при этом платили налоги в российский бюджет.

В 2025 году генеральный директор одной из компаний в Северскодонецке, по данным СБУ, заключил с воинской частью РФ так называемый "договор дарения". Российским военным передали один из объектов предприятия для нужд оккупационной армии.

Впоследствии подразделение РФ получило автомобиль, усилитель сигнала для дронов и строительные материалы. Для российских военных также приобрели системы сброса для боевых беспилотников. За такую помощь руководство компании получило благодарность от командира российского подразделения.











Читайте также на "Цензор.НЕТ": Избивал, угрожал расправой и удерживал мужчину: коллаборационисту из Запорожья сообщено о подозрении

Кроме того, при содействии руководителя предприятия на территории его торгово-развлекательного центра размещались российские пропагандистские баннеры.

В СБУ также заявили, что зафиксировали перечисление бизнесменом значительных сумм в поддержку российской партии "Единая Россия".

Мужчину задержали во время поездки на автомобиле в Полтавской области. В ходе обысков в его доме, офисе и машине изъяли телефоны, компьютерную технику, наличные деньги в различных валютах и ювелирные изделия.

Задержанному сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины. Решается вопрос об аресте его движимого и недвижимого имущества.

Еще одному фигуранту, находящемуся на временно оккупированной территории, подозрение в пособничестве государству-агрессору объявили заочно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Передавал ФСБ координаты украинских военных: чиновника Новокаховской ГВА приговорили к 15 годам