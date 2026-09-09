Минус 77 оккупантов: боевая работа операторов дронов ЦСО "А" СБУ на Покровском направлении. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись боевых действий операторов беспилотников Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины на Покровском направлении фронта в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря умелому использованию ударных FPV-дронов бойцам СБУ удалось уничтожить 77 российских штурмовиков, которые пытались продвинуться к украинским позициям.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На кадрах объективного контроля зафиксированы точные попадания беспилотников по живой силе оккупантов в блиндажах, укрытиях и во время передвижения по открытой местности

Смотрите: Пилоты МиГ-29 авиабомбами GBU-62 нанесли удар по позициям россиян с боеприпасами и живой силой. ВИДЕО

Читайте: Потери РФ превысили 1,5 миллиона человек: это в 100 раз больше, чем СССР потерял в Афганистане, - Генштаб ВСУ. ИНФОГРАФИКА