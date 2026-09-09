Потери РФ превысили 1,5 миллиона человек: это в 100 раз больше, чем СССР потерял в Афганистане, - Генштаб ВСУ. ИНФОГРАФИКА

Сегодня общие боевые потери личного состава противника с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину превысили отметку в 1 500 000 оккупантов, погибших и раненых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Цена войны для РФ

Как отмечается, это — самые большие потери в одной войне, которые понесла армия РФ со времен Второй мировой. Эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века, взятых вместе.

"Это — в 100 раз больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. Это — в 125 раз больше, чем официально признанные потери агрессора в Первой и Второй чеченских войнах. За каждой учтенной единицей российских потерь стоит конкретный оккупант, пришедший с оружием на украинскую землю, и титаническая, ежедневная совместная работа Сил обороны Украины и всего украинского народа", — подчеркнули в Генштабе.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что общие боевые потери РФ с начала войны на сегодняшний день составляют около 1 500 870 человек (+1 480 за сутки), 12 338 танков, 49 383 артиллерийских системы, 25 290 ББМ.

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