РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16645 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 417 20

Потери РФ превысили 1,5 миллиона человек: это в 100 раз больше, чем СССР потерял в Афганистане, - Генштаб ВСУ. ИНФОГРАФИКА

Сегодня общие боевые потери личного состава противника с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину превысили отметку в 1 500 000 оккупантов, погибших и раненых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Цена войны для РФ

Как отмечается, это — самые большие потери в одной войне, которые понесла армия РФ со времен Второй мировой. Эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века, взятых вместе.

"Это — в 100 раз больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. Это — в 125 раз больше, чем официально признанные потери агрессора в Первой и Второй чеченских войнах. За каждой учтенной единицей российских потерь стоит конкретный оккупант, пришедший с оружием на украинскую землю, и титаническая, ежедневная совместная работа Сил обороны Украины и всего украинского народа", — подчеркнули в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За лето РФ потеряла 124 тысячи военных, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА

ликвидация РФ

Что этому предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала августа СБС поразили 5 тыс. оккупантов, - Мадяр

Автор: 

армия РФ (24160) Генштаб ВС (8718) ликвидация (4556)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
І ніяких салдацкіх матєрей, ніяких питань , всі щасливі на московії, війна з нічого фактично -ніяких проблем, уявіть рівень цього скотарника , таке лайно як московія має зникнути
показать весь комментарий
09.09.2026 08:04 Ответить
+10
Взагалі ніяк не сказалось. Темпи просування знизились в 4 рази порівняно з минулим роком, а так не сказалось.
показать весь комментарий
09.09.2026 08:35 Ответить
+7
На боєздатності кацапів це якось не дуже сказалось
показать весь комментарий
09.09.2026 07:54 Ответить

Загрузка...

 
 