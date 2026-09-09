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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 500 870 человек (+1 480 за сутки), 12 338 танков, 49 383 артсистемы, 25 290 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 500 870 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 500 870 (+1 480) человек
  • танков — 12 338 (+6) шт.
  • боевых бронированных машин — 25 290 (+5) шт.
  • артиллерийских систем — 49 383 (+42) шт.
  • РСЗО — 2 105 (+1) ед.
  • средства ПВО — 1 613 (+1) ед.
  • самолетов — 441 (+0) шт.
  • вертолетов — 355 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы — 2 534 (+13) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 506 188 (+1 879) шт.
  • крылатые ракеты — 5 103 (+33) шт.
  • корабли / катера — 35 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 146 008 (+530) шт.
  • специальная техника — 4 650 (+3) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", — отметили в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (24188) Генштаб ВС (8743) ликвидация (4561)
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Топ комментарии
+27
Минув 4585! день москальсько-української війни.
601! одиниця знищеної техніки та 1480!! чумардосів за день.
Спецтехніка, броня та арта норм, ППО та НРК файно, логістика супер.
Чумардоси перевалили за 1 500 000!
Крилаті ракети перевалили за 5 100!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 500 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
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09.09.2026 07:13 Ответить
+15
Надовго запам'ятають. Дякуємо нашим воїнам за багаторічну героїчну працю !
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09.09.2026 07:15 Ответить
+15
"Колись в Росії, десь під Брянськом,

В колгоспі з назвою Радянський

На краю самої клоаки,

На ланцюгу жив був собака.

Весь чорний, тільки вухо жовте,

Господар звав його "Пішов ти...".

Пес жив, бо вбити було гріх,

Їв тільки те що вкрасти міг.

В колгоспі тім, які розваги,

Щодня господар жлуктить брагу,

хропе у дворі...

Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу,

бувало мав і у лице...

Але розмова не про це.

На речі час він має вплив,

ланцюг одного разу згнив.

Біжи, тікай, мчи стрімголів... - свобода!...

Але наш пес пішов у хлів, а там, в хліві, у стилі ню

узрів в кутку наш пес свиню,

У грудях почастішав стук,

Цицьок аж чотирнадцять штук.

Ми тут пропустимо частину,

ну пес зробив свині дитину,

І у хліві де так воня,

з'явилось свиноцуценя.

Такий гібрид на божу злість -

В гівні і спить, гівно і їсть,

Найкраще взявши з мами й тата,

Він виріс в руського солдата,

засунув рило в БТР,

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль:

Коли свиню *бе собака,

то є кому ходить в атаку,

Ну а коли наоборот,

то руській мовчазний народ,

А толк із того тільки буде,

у кого мама й тато люди".

(автора не знаю)
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09.09.2026 08:04 Ответить

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