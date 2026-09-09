Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 500 870 осіб (+1 480 за добу), 12 338 танків, 49 383 артсистеми, 25 290 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 500 870 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 500 870 (+1 480) осіб

танків - 12 338 (+6) од.

бойових броньованих машин - 25 290 (+5) од.

артилерійських систем - 49 383 (+42) од.

РСЗВ - 2 105 (+1) од.

засоби ППО - 1 613 (+1) од.

літаків - 441 (+0) од.

гелікоптерів - 355 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси - 2 534 (+13) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 506 188 (+1 879) од.

крилаті ракети - 5 103 (+33) од.

кораблі / катери - 35 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 146 008 (+530) од.

спеціальна техніка - 4 650 (+3) од.

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"Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі.

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