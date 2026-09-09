Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 500 870 осіб (+1 480 за добу), 12 338 танків, 49 383 артсистеми, 25 290 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 500 870 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 500 870 (+1 480) осіб
- танків - 12 338 (+6) од.
- бойових броньованих машин - 25 290 (+5) од.
- артилерійських систем - 49 383 (+42) од.
- РСЗВ - 2 105 (+1) од.
- засоби ППО - 1 613 (+1) од.
- літаків - 441 (+0) од.
- гелікоптерів - 355 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 2 534 (+13) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 506 188 (+1 879) од.
- крилаті ракети - 5 103 (+33) од.
- кораблі / катери - 35 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 146 008 (+530) од.
- спеціальна техніка - 4 650 (+3) од.
"Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі.
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601! одиниця знищеної техніки та 1480!! чумардосів за день.
Спецтехніка, броня та арта норм, ППО та НРК файно, логістика супер.
Чумардоси перевалили за 1 500 000!
Крилаті ракети перевалили за 5 100!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 500 000 це більше ніж все населення Белгородської області.
В колгоспі з назвою Радянський
На краю самої клоаки,
На ланцюгу жив був собака.
Весь чорний, тільки вухо жовте,
Господар звав його "Пішов ти...".
Пес жив, бо вбити було гріх,
Їв тільки те що вкрасти міг.
В колгоспі тім, які розваги,
Щодня господар жлуктить брагу,
хропе у дворі...
Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу,
бувало мав і у лице...
Але розмова не про це.
На речі час він має вплив,
ланцюг одного разу згнив.
Біжи, тікай, мчи стрімголів... - свобода!...
Але наш пес пішов у хлів, а там, в хліві, у стилі ню
узрів в кутку наш пес свиню,
У грудях почастішав стук,
Цицьок аж чотирнадцять штук.
Ми тут пропустимо частину,
ну пес зробив свині дитину,
І у хліві де так воня,
з'явилось свиноцуценя.
Такий гібрид на божу злість -
В гівні і спить, гівно і їсть,
Найкраще взявши з мами й тата,
Він виріс в руського солдата,
засунув рило в БТР,
В Ізюм приїхав і помер.
Мораль:
Коли свиню *бе собака,
то є кому ходить в атаку,
Ну а коли наоборот,
то руській мовчазний народ,
А толк із того тільки буде,
у кого мама й тато люди".
(автора не знаю)