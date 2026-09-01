За лето РФ потеряла 124 тысячи военных, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА

Ориентировочные потери российской армии в живой силе в августе 2026 года составляют 42 020 военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Всего за три летних месяца противник потерял 124 170 человек:

39 290 человек — за июнь;

42 860 человек — за июль;

42 020 человек — за август.

"Таким образом, за три летних месяца 2026 года Силы обороны Украины поразили на 25,8% больше живой силы противника, чем за аналогичный период весны", - отметили в Генштабе.

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