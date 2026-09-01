За лето РФ потеряла 124 тысячи военных, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА
Ориентировочные потери российской армии в живой силе в августе 2026 года составляют 42 020 военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Всего за три летних месяца противник потерял 124 170 человек:
- 39 290 человек — за июнь;
- 42 860 человек — за июль;
- 42 020 человек — за август.
"Таким образом, за три летних месяца 2026 года Силы обороны Украины поразили на 25,8% больше живой силы противника, чем за аналогичный период весны", - отметили в Генштабе.
Топ комментарии
+10 Eco Earth
показать весь комментарий01.09.2026 14:10 Ответить Ссылка
+2 User User #593789
показать весь комментарий01.09.2026 13:47 Ответить Ссылка
+2 Calvados
показать весь комментарий01.09.2026 13:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль