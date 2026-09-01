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За лето РФ потеряла 124 тысячи военных, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА

Ориентировочные потери российской армии в живой силе в августе 2026 года составляют 42 020 военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Всего за три летних месяца противник потерял 124 170 человек:

  • 39 290 человек — за июнь;
  • 42 860 человек — за июль;
  • 42 020 человек — за август.

Потери врага за лето

"Таким образом, за три летних месяца 2026 года Силы обороны Украины поразили на 25,8% больше живой силы противника, чем за аналогичный период весны", - отметили в Генштабе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 489 640 человек (+1 440 за сутки), 12 320 танков, 48 954 артиллерийских системы, 25 257 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (24091) Генштаб ВС (8689) ликвидация (4546) уничтожение (10656)
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Топ комментарии
+10
І не зрозуміло куди зникають 30000 тисяч з ТЦК
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01.09.2026 14:10 Ответить
+2
Є одне питання, яке питати не можна... то я не буду питати...
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01.09.2026 13:47 Ответить
+2
Просто радій і не думай ні про що в країні зелених поні.
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01.09.2026 13:49 Ответить

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