За літо РФ втратила 124 тисячі військових, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

Орієнтовні втрати російської армії в живій силі у серпні 2026 року становлять 42 020 військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Всього за три місяці літа противник втратив 124 170 осіб:

39 290 осіб - за червень;

42 860 осіб - за липень;

42 020 осіб - за серпень.

"Таким чином, за три літні місяці 2026 року Сили оборони України уразили на 25,8% більше живої сили противника, ніж за аналогічний період весни", - зазначили у Генштабі.

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