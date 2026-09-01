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За літо РФ втратила 124 тисячі військових, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

Орієнтовні втрати російської армії в живій силі у серпні 2026 року становлять 42 020 військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Всього за три місяці літа противник втратив 124 170 осіб:

  • 39 290 осіб - за червень;
  • 42 860 осіб - за липень;
  • 42 020 осіб - за серпень.

Втрати ворога за літо

"Таким чином, за три літні місяці 2026 року Сили оборони України уразили на 25,8% більше живої сили противника, ніж за аналогічний період весни", - зазначили у Генштабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 489 640 осіб (+1 440 за добу), 12 320 танків, 48 954 артсистеми, 25 257 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (22239) Генштаб ЗС (8964) ліквідація (4594) знищення (10968)
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Топ коментарі
+5
І не зрозуміло куди зникають 30000 тисяч з ТЦК
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01.09.2026 14:10 Відповісти
+1
їх ******* а вони все лізуть! такого бажання здохнути я ще не бачив!
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01.09.2026 13:43 Відповісти
+1
Є одне питання, яке питати не можна... то я не буду питати...
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01.09.2026 13:47 Відповісти

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