За літо РФ втратила 124 тисячі військових, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА
Орієнтовні втрати російської армії в живій силі у серпні 2026 року становлять 42 020 військовослужбовців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Всього за три місяці літа противник втратив 124 170 осіб:
- 39 290 осіб - за червень;
- 42 860 осіб - за липень;
- 42 020 осіб - за серпень.
"Таким чином, за три літні місяці 2026 року Сили оборони України уразили на 25,8% більше живої сили противника, ніж за аналогічний період весни", - зазначили у Генштабі.
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