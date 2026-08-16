5 тыс. оккупантов поразили СБС с начала августа, — Мадяр

С начала августа Силы беспилотных систем поразили 5 тысяч оккупантов, по 333 человека в сутки.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Ближайшие вызовы

В частности, по его словам, среди вызовов, которые стоят перед Украиной в ближайшее время, — наращивание россиянами ударов ракетами и реактивными дронами.

"Текущие и предстоящие вызовы и сложности очевидны: наращивание противником ракетных и реактивно-шахедных ударов, плохо скрытая, но уже известная послевыборная мобилизация, колебания партнеров и т. д. Нам нужно делать свое дело — отвечать врагу той же монетой", — заявил Мадяр.

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Потери россиян

Также он рассказал о количестве уничтоженных российских оккупантов.

Отмечается, что в период с 1 по 15 августа военные Сил беспилотных систем поразили 5 тысяч оккупантов — по 333 человека за сутки.

Кроме того, он убежден, что в августе показатель в десять тысяч убитых и раненых захватчиков будет достигнут.

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"МоЛоЧКа" работает (22 плавсредства ТФ уже в середине августа, всего 228 за время операции), "Крымский рубильник off" поддерживает состояние "блеки-блеки" (за две недели мигали 74 (243 за 45 суток) энергоузла, график "час в сутки" уверенно поддерживается на полуострове), трасса "Новороссия" пишет римейк "Безумного Макса", окно в небо благодаря ударам ПВО остается открытым. Продолжение следует", — рассказал Мадяр.