5 тис. окупантів уразили СБС від початку серпня, - Мадяр

Від початку серпня Сили безпілотних систем уразили 5 тисяч окупантів, по 333 особи щодоби.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Найближчі виклики

Так, за його словами, серед викликів, які стоятимуть перед Україною найближчим часом, - нарощування росіянами ударів ракетами і реактивними дронами.

"Поточні і наступні виклики та складнощі на поверхні: нарощування противником ракетних та реактивно-шахедних ударів, погано прихована, але вже звісна поствиборча мобілізація, вагання партнерів тощо. Нам своє робити - повертати біль ворогу", - заявив Мадяр.

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Втрати росіян

Також він розповів про кількість знищених російських окупантів.

Зазначається, що протягом 1-15 серпня військові Сил безпілотних систем уразили 5 тисяч окупантів - по 333 особи щодобово.

Крім цього, він переконаний, що у серпні показник у десять тисяч убитих і поранених загарбників буде досягнутий.

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"МоЛоЧКа" працює (22 плавзасоби ТФ вже на екваторі серпня, всього 228 за час операції), "Кримський рубильник off" підтримує стан блекі-блекі (блимало 74 (243 протягом 45 діб) енерговузли за два тижні, графік "година на добу" впевнено підтримується на півострові), траса Новоросія пише римейк MadMax, кватирка у небо боліт ППОпадом підтримується відкритою. Далі буде", - розпові Мадяр.