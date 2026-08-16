5 тис. окупантів уразили СБС від початку серпня, - Мадяр
Від початку серпня Сили безпілотних систем уразили 5 тисяч окупантів, по 333 особи щодоби.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Найближчі виклики
Так, за його словами, серед викликів, які стоятимуть перед Україною найближчим часом, - нарощування росіянами ударів ракетами і реактивними дронами.
"Поточні і наступні виклики та складнощі на поверхні: нарощування противником ракетних та реактивно-шахедних ударів, погано прихована, але вже звісна поствиборча мобілізація, вагання партнерів тощо. Нам своє робити - повертати біль ворогу", - заявив Мадяр.
Втрати росіян
Також він розповів про кількість знищених російських окупантів.
Зазначається, що протягом 1-15 серпня військові Сил безпілотних систем уразили 5 тисяч окупантів - по 333 особи щодобово.
Крім цього, він переконаний, що у серпні показник у десять тисяч убитих і поранених загарбників буде досягнутий.
"МоЛоЧКа" працює (22 плавзасоби ТФ вже на екваторі серпня, всього 228 за час операції), "Кримський рубильник off" підтримує стан блекі-блекі (блимало 74 (243 протягом 45 діб) енерговузли за два тижні, графік "година на добу" впевнено підтримується на півострові), траса Новоросія пише римейк MadMax, кватирка у небо боліт ППОпадом підтримується відкритою. Далі буде", - розпові Мадяр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль