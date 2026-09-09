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Втрати РФ перевищили 1,5 мільйона осіб: це у 100 разів більше, ніж СРСР втратив в Афганістані, - Генштаб ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Сьогодні загальні бойові втрати особового складу противника від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну перетнули позначку в 1 500 000 окупантів вбитими та пораненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Ціна війни для РФ

Як зазначається, це - найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія РФ з часів Другої світової. Ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих.

"Це - ⁠в 100 разів більше за втрати срср в Афганістані за 10 років. Це - ⁠в 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора в Першій та Другій чеченських війнах. За кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, і титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу", - наголосили у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За літо РФ втратила 124 тисячі військових, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

ліквідація рф

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 тис. окупантів уразили СБС від початку серпня, - Мадяр

Автор: 

армія рф (22308) Генштаб ЗС (8999) ліквідація (4605)
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Топ коментарі
+14
І ніяких салдацкіх матєрей, ніяких питань , всі щасливі на московії, війна з нічого фактично -ніяких проблем, уявіть рівень цього скотарника , таке лайно як московія має зникнути
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09.09.2026 08:04 Відповісти
+10
Взагалі ніяк не сказалось. Темпи просування знизились в 4 рази порівняно з минулим роком, а так не сказалось.
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09.09.2026 08:35 Відповісти
+7
На боєздатності кацапів це якось не дуже сказалось
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09.09.2026 07:54 Відповісти

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