Втрати РФ перевищили 1,5 мільйона осіб: це у 100 разів більше, ніж СРСР втратив в Афганістані, - Генштаб ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Сьогодні загальні бойові втрати особового складу противника від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну перетнули позначку в 1 500 000 окупантів вбитими та пораненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Ціна війни для РФ

Як зазначається, це - найбільші втрати в одній війні, яких зазнала армія РФ з часів Другої світової. Ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих.

"Це - ⁠в 100 разів більше за втрати срср в Афганістані за 10 років. Це - ⁠в 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора в Першій та Другій чеченських війнах. За кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, і титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу", - наголосили у Генштабі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що загальні бойові втрати РФ від початку війни на сьогодні - близько 1 500 870 осіб (+1 480 за добу), 12 338 танків, 49 383 артсистеми, 25 290 ББМ.

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