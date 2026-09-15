262 боя за сутки: наиболее напряженная обстановка на Константиновском и Покровском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки российские войска совершили 262 атаки. Больше всего штурмов зафиксировано на Константиновском и Покровском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес 81 авиационный удар, в ходе которых сбросил 280 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 368 дронов-камикадзе и осуществили 2 839 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 38 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись следующие населенные пункты:

Бачевск, Коренек, Рогизно, Толстодубово, Горки, Яструбщина, Гаврилова Слобода, Малушино, Нескучное, Волфино, Лужки, Студенок, Пустогород Сумской области;

Михальчина Слобода Черниговской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано две штурмовые операции врага. Агрессор совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Нанес два авиационных удара с применением трех КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили пять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Казачья Лопань, Обуховка, Старица и Волоховка.

На Купянском направлении враг восемь раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Тищенковки, Моначиновки и Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты восемь раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоегоровка, Новоселовка, Дробышево, Лиман и Ямполь.

На Славянском направлении противник совершил восемь штурмовых действий в районах Озерного, Кривой Луки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.

На Константиновском направлении зафиксировано 29 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в направлении Новоселовки, Ильиновки, Долгой Балки, Русина Яра, Торецкого, Вольного и Степей.

Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Ганновка, Белицкое, Доброполье, Светлое, Матяшево, Сергеевка, Удачное, Молодецкое и Новоподогороднее.

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На Александровском направлении враг не проводил штурмовых действий.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Агрессор пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка, Доброполье, Верхняя Терса, Зализнычное и Чаривное.

На Ореховском направлении враг дважды пытался укрепить свои позиции в сторону Щербаков и Степногорска.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, три района сосредоточения живой силы противника, пункт управления БПЛА, артиллерийскую систему оккупантов и два важных объекта врага.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1400 человек. Также уничтожены три боевые бронированные машины, 41 артиллерийская система, четыре реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 11 наземных робототехнических комплексов, 1839 беспилотных летательных аппаратов, 376 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники противника.

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