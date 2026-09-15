Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 510 000 человек (+1 400 за сутки), 12 345 танков, 49 793 артиллерийских систем, 25 334 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 510 000 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 510 000 (+1 400) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 345 (+0) шт.

боевых бронированных машин – 25 334 (+3) шт.

артиллерийских систем – 49 793 (+41) шт.

РСЗО – 2 131 (+4) ед.

средства ПВО – 1 638 (+1) шт.

самолетов – 442 (+0) шт.

вертолетов – 356 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 2 626 (+11) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 518 280 (+1 839) шт.

крылатые ракеты – 5 111 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 149 183 (+376) шт.

специальная техника — 4 690 (+7) ед.

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