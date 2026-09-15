Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 510 000 человек (+1 400 за сутки), 12 345 танков, 49 793 артиллерийских систем, 25 334 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 510 000 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 510 000 (+1 400) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 345 (+0) шт.
- боевых бронированных машин – 25 334 (+3) шт.
- артиллерийских систем – 49 793 (+41) шт.
- РСЗО – 2 131 (+4) ед.
- средства ПВО – 1 638 (+1) шт.
- самолетов – 442 (+0) шт.
- вертолетов – 356 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 2 626 (+11) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 518 280 (+1 839) шт.
- крылатые ракеты – 5 111 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 149 183 (+376) шт.
- специальная техника — 4 690 (+7) ед.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
443 одиниці знищеної техніки та 1400!! чумардосів за день.
Арта норм, ППО, НРК та логістика файно, спецтехніка супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 510 000 це більше ніж все населення Белгородської області.