Оператор перехватчика STING сбил российскую "Герберу-2" с увеличенным топливным баком
Индустрия дронов
Экипаж "Орбита-3" 13-го отдельного зенитно-пулеметного батальона с помощью дрона-перехватчика STING сбил российский БПЛА "Гербера-2".
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский беспилотник был значительно больше обычной "Герберы": у него был увеличенный топливный бак вместимостью до 63 литров и другой двигатель.
Для его перехвата операторы использовали дрон STING от "Диких Шершней".
Перехватчик догнал российскую воздушную цель и поразил ее в верхнюю часть корпуса, после чего БПЛА был сбит.
Видеозапись перехвата "Дикие Шершни" опубликовали в своем Telegram-канале.
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