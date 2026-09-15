Оператор перехватчика STING сбил российскую "Герберу-2" с увеличенным топливным баком

Индустрия дронов

Экипаж "Орбита-3" 13-го отдельного зенитно-пулеметного батальона с помощью дрона-перехватчика STING сбил российский БПЛА "Гербера-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский беспилотник был значительно больше обычной "Герберы": у него был увеличенный топливный бак вместимостью до 63 литров и другой двигатель.

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Для его перехвата операторы использовали дрон STING от "Диких Шершней".

Перехватчик догнал российскую воздушную цель и поразил ее в верхнюю часть корпуса, после чего БПЛА был сбит.

Видеозапись перехвата "Дикие Шершни" опубликовали в своем Telegram-канале.

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