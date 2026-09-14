Оператор перехоплювача STING збив російську "Герберу-2" зі збільшеним паливним баком. ВIДЕО

Індустрія дронів

Екіпаж "Орбіта-3" 13-го окремого зенітного кулеметного батальйону дроном-перехоплювачем STING збив російський БпЛА "Гербера-2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий безпілотник був значно більшим за звичайну "Герберу": він мав збільшений паливний бак місткістю до 63 літрів та інший двигун.

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Для його перехоплення оператори використали дрон STING від "Диких Шершнів".

Перехоплювач наздогнав російську повітряну ціль та уразив її у верхню частину корпусу, після чого БпЛА був збитий.

Відеозапис перехоплення "Дикі Шершні" опублікували у своєму телеграм-каналі.

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