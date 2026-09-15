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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 510 000 осіб (+1 400 за добу), 12 345 танків, 49 793 артсистеми, 25 334 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 510 000  російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 510 000 (+1 400) осіб (поранено та ліквідовано)
  • танків – 12 345 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 334 (+3) од.
  • артилерійських систем – 49 793 (+41) од.
  • РСЗВ – 2 131 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 638 (+1) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 626 (+11) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 518 280 (+1 839) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 149 183 (+376) од.
  • спеціальна техніка  – 4 690 (+7) од.

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Втрати ворога станом на ранок 15 вересня

Автор: 

армія рф (22353) Генштаб ЗС (9025) ліквідація (4612) знищення (11077)
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