Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 510 000 осіб (+1 400 за добу), 12 345 танків, 49 793 артсистеми, 25 334 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 510 000 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 510 000 (+1 400) осіб (поранено та ліквідовано)
- танків – 12 345 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 334 (+3) од.
- артилерійських систем – 49 793 (+41) од.
- РСЗВ – 2 131 (+4) од.
- засоби ППО – 1 638 (+1) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 626 (+11) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 518 280 (+1 839) од.
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 149 183 (+376) од.
- спеціальна техніка – 4 690 (+7) од.
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