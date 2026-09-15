Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 510 000 осіб (+1 400 за добу), 12 345 танків, 49 793 артсистеми, 25 334 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 510 000 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 510 000 (+1 400) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 345 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 334 (+3) од.

артилерійських систем – 49 793 (+41) од.

РСЗВ – 2 131 (+4) од.

засоби ППО – 1 638 (+1) од.

літаків – 442 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 626 (+11) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 518 280 (+1 839) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 149 183 (+376) од.

спеціальна техніка – 4 690 (+7) од.

Дивіться також: Оператор перехоплювача STING збив російську "Герберу-2" зі збільшеним паливним баком. ВIДЕО