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Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ
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Драпатый и новые вызовы войны | Юрий Бутусов. ВИДЕО

В прямом эфире командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов анализирует новые вызовы современной войны, ход боевых действий на фронте и кадровые решения Главнокомандующего ВСУ, генерала Михаила Драпатого.

Смотрите на Цензор.НЕТ и оставляйте свои вопросы в чате YouTube-канала "Бутусов Плюс".

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