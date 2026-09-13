Драпатый и новые вызовы войны | Юрий Бутусов. ВИДЕО
В прямом эфире командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов анализирует новые вызовы современной войны, ход боевых действий на фронте и кадровые решения Главнокомандующего ВСУ, генерала Михаила Драпатого.
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