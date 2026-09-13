Драпатий і нові виклики війни | Юрій Бутусов. ВIДЕО
У прямому ефірі командир роти БПЛА 23-го штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов аналізує нові виклики сучасної війни, перебіг бойових дій на фронті та кадрові рішення Головнокомандувача ЗСУ, генерала Михайла Драпатого.
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