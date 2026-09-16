278 боев за сутки: наиболее ожесточенные бои ведутся на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки РФ совершила 278 атак. Наиболее активно враг действовал на Покровском направлении - 43 штурма, на Южно-Слобожанском - 17.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес 106 авиационных ударов, сбросил 356 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7106 дронов-камикадзе и осуществили 2366 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Писаревка, Уланово, Рыжевка, Алексеевка, Юнаковка, Волфино и Марьино. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Иволжанское и Товстодубово Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили три вражеских штурма в районах Бачевска, Кореньки и Горок.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 17 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Лимана, Прилипки, Старицы и Избицкого, а также в направлениях Малой Волчьей и Волоховки.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Кившаровки и Табаевки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты восемь раз атаковали в районах Лимана, Ставков и Дибровы, а также в направлениях Новоселовки и Дробышево.

На Славянском направлении противник совершил семь штурмовых действий в районах Озерного и Кривой Луки, а также в направлении Николаевки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении населенного пункта Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Осиково, Николайполя, Новогригоровки и Долгой Балки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 43 атаки. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергиевки, Удачного и Молодецкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Софиевки, Приюта, Кучерова Яра, Вольного, Нового Шахово, Степей, Ганновки, Нового Донбасса, Доброполья, Водянского, Краснополья, Новофедоровки и Васильевки.

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На Александровском направлении захватчики совершили две атаки в направлении населенных пунктов Терново и Вербово.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял десять попыток продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Косовцево, Рождественки и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Заречного.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удар по одному району сосредоточения живой силы противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1530 человек. Также уничтожено пять боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, четыре средства противовоздушной обороны, четыре наземных робототехнических комплекса, 789 беспилотных летательных аппаратов, 374 единицы автомобильной и две единицы специальной техники противника.

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