278 боїв за добу: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Минулої доби РФ здійснила 278 атак. Найактивніше ворог діяв на Покровському напрямку - 43 штурми, на Південно-Слобожанському - 17.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вчора противник завдав 106 авіаційних ударів, скинув 356 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7106 дронів-камікадзе та здійснили 2366 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Писарівка, Уланове, Рижівка, Олексіївка, Юнаківка, Волфине та Мар'їне. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Іволжанське та Товстодубове Сумської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили три ворожі штурми в районах Бачівська, Коренька та Гірок.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана, Приліпки, Стариці та Ізбицького, а також у напрямках Малої Вовчої та Волохівки.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Ківшарівки та Табаївки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти вісім разів атакували в районах Лимана, Ставків та Діброви, а також у напрямках Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сім штурмових дій у районах Озерного та Кривої Луки, а також у напрямку Миколаївки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку населеного пункту Юрківка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Осикового, Миколайпілля, Новогригорівки та Довгої Балки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 43 атаки. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Софіївки, Приюту, Кучерового Яру, Вільного, Нового Шахового, Степів, Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Водянського, Красноподілля, Новофедорівки та Василівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті від початку доби відбулося 219 боєзіткнень: найбільше ворожих штурмів на Покровському напрямку

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у напрямках населених пунктів Тернове та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив десять спроб просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Косівцевого, Різдвянки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Зарічного.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1530 осіб. Також знешкоджено п'ять бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, чотири наземні робототехнічні комплекси, 789 безпілотних літальних апаратів, 374 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До кінця року кіл-зона буде глибиною понад 40 км, - командир 7 корпусу ДШВ Ласійчук