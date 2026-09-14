До кінця року кіл-зона буде глибиною понад 40 км, - командир 7 корпусу ДШВ Ласійчук

Одним з головних викликів російсько-української війни є найдовша в історії кіл-зона. Найближчими місяцями поле бою може стикнутися з новими випробуваннями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Ласійчук під час виступу на зустрічі Yalta European Strategy.

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За словами бригадного генерала, наразі суцільна зона ураження становить від 30 до 40 кілометрів. Утім, до січня вона розшириться.

"До кінця року ця зона буде більше. Точно буде наступний етап і новий виклик. Саме тому ключова перевага - не просто мати технології, а вміти швидко адаптуватися до сьогодення, до реальності", - зазначив Євген Ласійчук.

Сили оборони роблять ставку на роботів для зменшення втрат

Максимізувати технології та мінімізувати людські втрати - це основна мета Сил Оборони, підкреслив бригадний генерал.

Він додав, що Україна не лише впровадила безпілотну компоненту на поле бою, але й опанувала віддалене керування сучасними засобами.

На думку Ласійчука, Україна стоїть на порозі наступного кроку - часткового заміщення людей роботами.

"Для нас це означає, по-перше, менше людей на лінії бойового зіткнення і менше втрат особового складу", - підсумував бригадний генерал.

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