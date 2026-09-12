Окупанти втрачають позиції у Дворічній, російський плацдарм на правому березі Осколу скорочується, - Трегубов

У Дворічній в Харківській області російські війська потроху втрачають позиції, хоч про звільнення населеного пункту поки що не йдеться, але мова йде про скорочення російського плацдарму на правому березі річки Оскіл.

Про це повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов у телеефірі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Так, Трегубов розповів про ситуацію щодо Куп’янського напрямку, Борової і Дворічної.

Обстановка у районі Борової і Дворічної

"У районі Борової все достатньо-таки стабільно. Якщо брати Дворічну, то там росіяни потихеньку втрачають позиції, там на них чиниться доволі-таки ефективний тиск. Мова поки що не йде, на жаль, про звільнення самої Дворічної, але мова йде про скорочення російського плацдарму на правому березі річки Оскіл", - зазначив він.

Ситуація навколо Куп'янська

За словами Трегубова, це притискання росіян до річки само по собі заважає їм проводити якісь активні дії на напрямку Куп'янська, що є великим позитивом.

"Щодо Куп'янська, тут ми ділимо на дві частини, на два береги, правий і лівий. На правому березі якраз це - той тиск, який чиниться у бік Дворічної українськими військами, перетискає ту горлянку пляшки, через які росіяни намагаються заводити свої сили до Куп'янська. Поки що повністю (українські війська, – ред.) не перетиснули, поки що там є і певна частина контрольованої росіянами зони і "сіряк"… І на самій півночі міста ці малі піхотні групи поки є", - розповів речник.

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Він додав, що (ці групи, – ред.) не розвивають наступ, але щоб "викурити" їх звідти, ЗСУ потребуватиме ще певного часу і зусиль.

Лівий берег річки Оскіл

"А от якщо брати лівий берег річки Оскіл, то там ситуація не дзеркальна, але менш сприятлива для українських військ, бо там росіяни тиснуть на український плацдарм на лівому березі і активно намагаються проходити через окуповане Піщане у бік Куп'янськ-Вузлового, продавлювати якраз по центру фактично цього плацдарму", - повідомив Трегубов.

Він зауважив, що основні зусилля українських військ спрямовані на те, щоб не дати росіянам це зробити і щоб знищувати ті війська, які намагаються там наступати.

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