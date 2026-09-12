РФ теряет позиции в Двуречной, российский плацдарм на правом берегу Оскола сокращается, - Трегубов

В Двуречной Харьковской области российские войска постепенно теряют позиции; хотя об освобождении населенного пункта пока речь не идет, речь идет о сокращении российского плацдарма на правом берегу реки Оскол.

Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Так, Трегубов рассказал о ситуации на Купянском направлении, в Боровой и Двуречной.

Обстановка в районе Боровой и Двуречной

"В районе Боровой обстановка в целом стабильна. Если говорить о Двуречной, то там россияне постепенно теряют позиции, на них оказывается довольно эффективное давление. Речь пока, к сожалению, не идет об освобождении самой Двуречной, но речь идет о сокращении российского плацдарма на правом берегу реки Оскол", — отметил он.

Ситуация вокруг Купянска

По словам Трегубова, это прижатие россиян к реке само по себе мешает им проводить какие-либо активные действия в направлении Купянска, что является большим плюсом.

"Что касается Купянска, здесь мы делим территорию на две части, на два берега: правый и левый. На правом берегу как раз это — то давление, которое оказывают украинские войска в сторону Двуречной, пережимает горлышко бутылки, через которое россияне пытаются завести свои силы в Купянск. Пока что полностью (украинские войска, – ред.) не пережали, пока там есть и определенная часть контролируемой россиянами зоны, и "серая зона"… И на самом севере города эти небольшие пехотные группы пока есть", – рассказал пресс-секретарь.

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Он добавил, что (эти группы, – ред.) не развивают наступление, но чтобы "выкурить" их оттуда, ВСУ потребуется еще некоторое время и усилия.

Левый берег реки Оскол

"А вот если брать левый берег реки Оскол, то там ситуация не зеркальная, но менее благоприятная для украинских войск, потому что там россияне давят на украинский плацдарм на левом берегу и активно пытаются проходить через оккупированное Песчаное в сторону Купянск-Узлового, продавливая как раз по центру фактически этого плацдарма", — сообщил Трегубов.

Он отметил, что основные усилия украинских войск направлены на то, чтобы не дать россиянам это сделать и уничтожать те войска, которые пытаются там наступать.

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