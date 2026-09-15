На фронте с начала суток произошло 219 боевых столкновений: больше всего вражеских штурмов - на Покровском направлении
С начала суток вторника, 15 сентября, на фронте произошло 219 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес 68 авиационных ударов, сбросил 249 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4153 дрона-камикадзе и осуществил 1638 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательной активности противника не отмечено.
Бои в Харьковской области
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Лимана, Прилепки, Старицы, Избицкого и Малой Волчьей; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.
- На Купянском направлении Силы обороны отразили два штурма противника в районах Ковшаровки и Табаевки; еще один бой продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Ставков, Лимана и Дибровы; еще одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Озерного, Кривой Луки и Николаевки.
Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе Юрковки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских штурмов в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Осикового, Николайполя и Новогригоровки; еще четыре боевых столкновения продолжаются.
Всего на Покровском направлении отражено 38 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Приют, Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово, Степи, Ганновка, Новый Донбасс, Доброполье, Белицкое, Водянское, Краснополье, Новофедоровка, Васильевка, Сергеевка, Удачное и Молодецкое.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 66 оккупантов и пятеро ранены; уничтожено 12 единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, пять единиц специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, два склада боеприпасов и 46 укрытий врага. Повреждены три единицы автомобильной техники, три артиллерийские системы, одна единица специальной техники, восемь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 101 укрытие противника. Уничтожено или подавлено 147 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Одну атаку оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Вербового.
Обстановка на юге
- Семь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Гиркое и Чаривное.
- На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника вблизи Заречного.
- На Приднепровском направлении штурмовых действий со стороны противника не наблюдалось.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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