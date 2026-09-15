На фронте с начала суток произошло 219 боевых столкновений: больше всего вражеских штурмов - на Покровском направлении

С начала суток вторника, 15 сентября, на фронте произошло 219 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 68 авиационных ударов, сбросил 249 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4153 дрона-камикадзе и осуществил 1638 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наступательной активности противника не отмечено.

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Бои в Харьковской области

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Лимана, Прилепки, Старицы, Избицкого и Малой Волчьей; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Лимана, Прилепки, Старицы, Избицкого и Малой Волчьей; еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Купянском направлении Силы обороны отразили два штурма противника в районах Ковшаровки и Табаевки; еще один бой продолжается.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении наши защитники успешно отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Ставков, Лимана и Дибровы; еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны остановили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Озерного, Кривой Луки и Николаевки.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских штурмов в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Осикового, Николайполя и Новогригоровки; еще четыре боевых столкновения продолжаются.

Всего на Покровском направлении отражено 38 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Приют, Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово, Степи, Ганновка, Новый Донбасс, Доброполье, Белицкое, Водянское, Краснополье, Новофедоровка, Васильевка, Сергеевка, Удачное и Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 66 оккупантов и пятеро ранены; уничтожено 12 единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, пять единиц специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, два склада боеприпасов и 46 укрытий врага. Повреждены три единицы автомобильной техники, три артиллерийские системы, одна единица специальной техники, восемь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 101 укрытие противника. Уничтожено или подавлено 147 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Одну атаку оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районе Вербового.

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Обстановка на юге

Семь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Гиркое и Чаривное.

в районах населенных пунктов Гиркое и Чаривное. На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника вблизи Заречного.

наши защитники отразили одну атаку противника вблизи Заречного. На Приднепровском направлении штурмовых действий со стороны противника не наблюдалось.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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