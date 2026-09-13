249 боевых столкновений за сутки на фронте: наиболее ожесточенные бои - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 12 сентября 2026 года, на фронте было зафиксировано 249 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес два ракетных и 98 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 348 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 357 дронов-камикадзе и осуществили 2815 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Писаревка, Уланово, Хотынь, Яструбщина, Садки, Иволжанское, Вольная, Могрица, Лужки и Середина-Буда; в Черниговской области - Горск. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Сенное, Суходил, Товстодубово, Лужки и Кондратовка Сумской области.

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Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийские системы и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1520 человек. Также были уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин, 77 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 17 наземных робототехнических комплексов, 2142 беспилотных летательных аппарата, восемь ракет, 410 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили 10 вражеских штурмов в районах Садков, Бачевской, Уланово, Горок и Рыжевки.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 14 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Избицкого, Старицы и Лимана, а также в направлениях Вильчи и Комисарово.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Куриловки и Новоосинового.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты четыре раза атаковали в районе Лимана, а также в направлениях Новоселовки и Чернещины.

На Славянском направлении противник совершил шесть штурмовых действий в районах Закитного и Ямполя, а также в направлениях Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 15 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Роскишного и Русина Яра.

"На Покровском направлении наши защитники отразили 29 атак. Враг проявлял активность в районах Шахово, Молодецкого, Белицкого, Сергеевки и Удачного, а также осуществлял штурмы в направлениях Торецкого, Кучерова Яра, Степей, Дорожного, Светлого, Шевченко, Матяшево, Новогришино, Гришино и Новоподогородного", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении населенного пункта Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали девять раз. Враг пытался продвинуться в направлениях Ривно, Косовцево, Воздвижевки, Цветково и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах Малой Токмачки, Щербаков и Степногорска.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.