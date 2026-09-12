Силы обороны нанесли удары по складам БПЛА и пунктам управления оккупантов на нескольких направлениях, - Генштаб
11 сентября и в ночь на 12 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что было поражено?
Как отмечается, были поражены пункты управления БПЛА противника в Пологах Запорожской области и Железном Порту Херсонской области.
Поражены склады и места хранения ударных БПЛА противника в Малом Керменчике Луганской области, Донецке, Селидово и Кураховке Донецкой области.
В Алчевске Луганской области поражен склад материально-технического обеспечения и место хранения вооружения и военной техники противника.
"Масштаб нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - отмечают в Генштабе.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, по данным Генштаба, также поражено предприятие "Тольяттикаучук".
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