Силы обороны нанесли удары по складам БПЛА и пунктам управления оккупантов на нескольких направлениях, - Генштаб

11 сентября и в ночь на 12 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что было поражено?

Как отмечается, были поражены пункты управления БПЛА противника в Пологах Запорожской области и Железном Порту Херсонской области.

Поражены склады и места хранения ударных БПЛА противника в Малом Керменчике Луганской области, Донецке, Селидово и Кураховке Донецкой области.

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В Алчевске Луганской области поражен склад материально-технического обеспечения и место хранения вооружения и военной техники противника.

"Масштаб нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?

Как сообщалось, по данным Генштаба, также поражено предприятие "Тольяттикаучук".

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