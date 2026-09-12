Сили оборони уразили склади БпЛА та пункти управління окупантів на кількох напрямках, - Генштаб
11 вересня та в ніч на 12 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російського агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що уражено?
Як зазначається, уражено пункти управління БпЛА противника у Пологах Запорізької області та Залізному Порту Херсонської області.
Уражено склади та місця зберігання ударних БпЛА противника у Малому Керменчику Луганської області, Донецьку, Селидовому та Курахівці Донецької області.
В Алчевську Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення та місце зберігання озброєння і військової техніки противника.
"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
- Як повідомлялося, за даними Генштабу також уражено підприємство комбінат "Тольяттикаучук".
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