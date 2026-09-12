Сили оборони уразили склади БпЛА та пункти управління окупантів на кількох напрямках, - Генштаб

11 вересня та в ніч на 12 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

Як зазначається, уражено пункти управління БпЛА противника у Пологах Запорізької області та Залізному Порту Херсонської області.

Уражено склади та місця зберігання ударних БпЛА противника у Малому Керменчику Луганської області, Донецьку, Селидовому та Курахівці Донецької області.

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В Алчевську Луганської області уражено склад матеріально-технічного забезпечення та місце зберігання озброєння і військової техніки противника.

"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Як повідомлялося, за даними Генштабу також уражено підприємство комбінат "Тольяттикаучук".

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