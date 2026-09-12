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Прикордонники "Prime" знищили російський "Град", міномет, склади БК і ПММ та ворожу техніку. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Prime" під час аеророзвідки знищили російський міномет, бойовий броньований автомобіль, вантажні та легкові автомобілі, мотоцикл і наземний роботизований комплекс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів також уразили склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, засоби зв’язку й укриття противника.

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Крім того, бійці підрозділу виявили та рознесли на друзки російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".

Кадрами бойової роботи прикордонники поділилися в телеграм-каналі ДПСУ.

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